Инфляция в РФ превысила прогнозы в 2018 г. Большую часть вчерашнего дня российский рынок акций консолидировался вблизи уровней закрытия среды. Оптимизм на мировых рынках сошел на нет, нефтяные цены преимущественно снижались, так что котировки российских компаний днем не получили поддержки для продолжения роста. Однако перед окончанием торгов нефть отыграла почти все дневные потери, что подтолкнуло рынок вверх, и по итогам сессии индекс РТС прибавил 0,6%, а индекс ММВБ поднялся на 0,8%. Опубликованная макростатистика показала, что инфляция в РФ в 2018 г. превысила прогнозы, достигнув 4,3%; в декабре она составила 0,8%. С учетом повышения НДС начиная с 2019 г. в 1 кв. инфляция продолжит расти. Таким образом, в 1 п/г ЦБ может вновь повысить ключевую ставку. Европейские рынки вчера в основном умеренно отступали, но к закрытию пришли с небольшим приростом индексов, чему способствовала положительная динамика рынка США. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,2%. Во вторник на следующей неделе британский парламент будет голосовать по брекзиту. Шансы на одобрение соглашения между Великобританией и ЕС остаются низкими, что создает риски для всех европейских рынков. Американский рынок вчера после открытия в красной зоне быстро перешел к росту, и по итогам дня индекс S&P 500 поднялся на 0,5%. Росту способствовала мягкая риторика главы ФРС Джерома Пауэлла, выступавшего вчера в Экономическом клубе Вашингтона, а также хорошие данные по рынку труда за предшествующую неделю. Пауэлл, в частности, заявил, что регулятор «может подождать и посмотреть, как развивается ситуация». Такое же мнение вскоре после этого высказал заместитель Пауэлла Ричард Кларида, отметивший, что проблемы американской экономики следует компенсировать соответствующей политикой регулятора. Азиатские индексы сегодня отыгрывают вчерашние потери, нефтяные котировки после вечернего роста немного снизились, однако Brent торгуется дороже 61 долл./барр. Российский рынок сегодня продолжит рост, начавшийся вечером. Индекс РТС прибавит утром около 0,5%.