В декабре мы наблюдали первые признаки восстановления объемов продаж на мировом рынке алмазов. По итогам 10-го цикла De Beers увеличила их реализацию на 20% г/г, основной причиной чего, вероятно, стала нормализация в сегменте мелкоразмерного сырья после активного сокращения запасов алмазов на ограночных предприятиях Индии, продолжавшегося в течение последних нескольких месяцев (в том числе и в ноябре). Однако в 4к18 мы также стали свидетелями замедления роста спроса на ювелирные изделия, в связи с чем, на наш взгляд, неопределенность в отношении цен и объемов реализации алмазов в 1к19 сохраняется.

Улучшение спроса на необработанные алмазы в декабре. Если ноябрьские продажи Алросы все еще отражали слабый спрос на мелкоразмерное алмазное сырье (-18% г/г), то декабрьский цикл продаж De Beers показал значительный рост (+20% г/г), который был обусловлен позитивными ожиданиями огранщиков по поводу увеличения спроса на ювелирные изделия в связи с приближающимися рождественскими и новогодними праздниками. Кроме того, на восстановление объемов продаж мелкоразмерного алмазного сырья могут указывать комментарии представителей AGD Diamonds (разрабатывает месторождение им. В. П. Гриба) относительно улучшения спроса и цен на необработанные алмазы в декабре.

Снижение активности на алмазном рынке Индии в ноябре; сокращение запасов продолжается. После существенного восстановления, которое индийский рынок алмазов и бриллиантов продемонстрировал в октябре, в ноябре оба сегмента ушли в минус: импорт необработанных камней упал на 55% г/г, экспорт бриллиантов уменьшился на 6% г/г. По данным отраслевых изданий, в ноябре индийские ограночные мощности были недозагружены, что может свидетельствовать о чрезмерном сокращении запасов сырья в предыдущие месяцы.

Снижение цен на бриллианты в декабре. Несмотря на восстановление цен на неограненные алмазы, которое мы наблюдали в декабре, цены на бриллианты в течение прошлого месяца продолжали снижаться. Главным виновником этого стал сегмент мелкоразмерных бриллиантов (0,3 карата), где снижение цен за месяц составило 4%. Это, по нашим оценкам, должно было привести к снижению рентабельности ограночного производства.

Первые признаки замедления роста продаж ювелирных изделий в 4к18. Результаты 3к18 с точки зрения продаж ювелирных изделий в мире оказались неоднородными, а начало 4к18 не принесло особых улучшений. После неожиданного замедления роста продаж ювелирных изделий и часов в США, произошедшего в сентябре, в октябре темпы роста существенно не изменились, составив 5,7% г/г. При этом, несмотря на то что крупнейший американский розничный продавец ювелирных изделий, компания Signet, недавно пересмотрела свой прогноз на весь 2019 г. в сторону увеличения, ее ожидания в отношении 4к18 все равно предполагают замедление роста в годовом сопоставлении. Наконец, результаты праздничных продаж в США (данные исследования Mastercard SpendingPulse) говорят о том, что в 2018 г. ювелирный сегмент отстал от розничного рынка в целом, показав рост всего на 3,7% против 5%, в отличие от 2017 г., когда аналогичные цифры составили соответственно 5,9% и 4,9%.

Ключевые темы января. Результаты рождественских продаж американских ювелирных ритейлеров (Signet, Tiffany), данные о декабрьских продажах алмазодобывающих компаний и операционные результаты за 4к18.