По последней оценке Росстата, инфляция по итогам 2018 г. достигла 4,3% г/г, ускорившись с 2,5% г/г в 2017 г. Хотя окончательная цифра сильно не отличается от первой оценки (4,2% г/г), последняя оценка подтверждает тот факт, что нарастание инфляционного давления происходило быстрее, чем мы ожидали, так как фактический результат превзошел верхнюю границу прогнозного диапазона ЦБ 3,8-4,2% г/г.

Рост непродовольственных цен составил 4,1% г/г в 2018 г. против 2,8% г/г в 2017 г., что практически соответствует нашему прогнозу. В то же время рост цен на продукты питания сильно ускорился — до 4,7% г/г в 2018 г. с 1,1% г/г в 2017 г., превысив наши ожидания.

Это расхождение говорит о том, что, по нашей оценке, трансмиссионный эффект оказался не столь сильным, как ожидалось (ниже 10%). Это позитивный знак; по нашей оценке, только 0,8 п. п. ускорения инфляции в 2018 (1,8 п.п. за весь год) было обусловлено ослаблением курса рубля. В то же время это указывает на то, что инфляционный шок в целом имеет немонетарную природу и может отражать (1) более ранний в сравнении с ожиданиями рост цен в связи с повышением НДС и/или (2) эффект снижения урожая в 2018 г.

В любом случае структура инфляции за 2018 г. предполагает, что ускорение инфляции не является результатом монетарного шока и, таким образом, ЦБ не должен спешить с повышением ключевой процентной ставки.