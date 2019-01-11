Декабрь оказался непростым для рубля, который продемонстрировал самую слабую динамику среди валют развивающихся рынков. Рубль подешевел на 4% против доллара, тогда как ожидалось, что последний месяц года будет благоприятным для российской валюты. В отличие от прочих периодов 2018 года, когда ослабление рубля было спровоцировано геополитическими или санкционными рисками, на этот раз давление на российскую валюту оказали локальные факторы и падение цен на нефть. Однако в новом году рубль сумел отыграть декабрьские потери благодаря фундаментальным факторам (повышению спроса на риск и восстановлению нефтяных котировок). Кроме того, рынок обратил внимание на растущую недооценку российской валюты и начал корректировать позиции.

Несмотря на это, мы по-прежнему полагаем, что курс рубля занижен на 3% по сравнению с уровнями начала августа, и считаем, что он может укрепиться на 3% — до отметки 65 руб. за доллар, прогнозируют стратеги Sberbank Investment Research.



