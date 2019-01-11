Котировки желтого металла в ходе вчерашней сессии изменились более чем на $10, отступив с уровня $1 297 до $1 286 на фоне волатильности доллара США (индекс BBDXY вчера прибавил 1%). Сегодня утром цены на золото вновь выросли и держатся в диапазоне $1 290–1 294 за унцию, что отражает ослабление американской валюты: индекс BBDXY снизился до 1 180–1 181.

Поддержку ценам на золото оказали вчерашние комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла на заседании Экономического клуба в Вашингтоне. Он сказал, что ФРС не будет спешить с дальнейшим повышением ставок, и отметил, что ставки могут быть повышены дважды только в случае значительного экономического роста в 2019 году. Тем временем работа госорганов США в полном объеме еще не возобновилась, и Джером Пауэлл отметил, что это первая подобная длительная приостановка их работы, и в случае ее продолжения нельзя исключать, что она повлияет и на макроэкономические индикаторы.

В ближайшее время политические риски США по-прежнему будут оказывать давление на доллар, а следовательно, обеспечат высокие цены на золото. Дональд Трамп также предупредил, что воспользуется своим правом ввести в стране чрезвычайное положение, и отменил свою поездку в Давос, чтобы сосредоточиться на обеспечении безопасности границ США, что однозначно свидетельствует об усилении политической неопределенности.

Котировки цветных металлов в целом на подъеме из-за ослабления доллара и хороших новостей из Китая

Ход торговых переговоров США с Китаем на этой неделе дал позитивный импульс рынку цветных металлов. Также поддержку обеспечивает ослабление доллара: благодаря ему медь находится выше отметки $5 900/т, а никель – выше $11 250/т. Алюминий котируется на уровне $1 860/т, так как неопределенность вокруг РУСАЛа сохраняется.

Министр финансов США Стивен Мнучин вчера провел закрытое заседание с участием конгрессменов (в основном представителей Демократической партии), озабоченных перспективой отмены санкций против РУСАЛа и EN+. Однозначного результата встреча не принесла. По сообщениям Bloomberg, администрация Дональда Трампа могла бы продлить 30-дневный срок, в течение которого Конгресс может представить свои возражения против этого плана. Сейчас этот срок истекает 18 января, то есть если Конгресс официально не отвергнет предложение Минфина, 19 января санкции должны быть отменены. Поэтому конгрессмены потребовали от Стивена Мнучина отложить отмену санкций, чтобы Конгресс мог “более тщательно рассмотреть вопрос”.

Следующим важным событием для рынка цветных металлов станет визит китайского вице-премьера Лю Хэ в США для продолжения переговоров о внешней торговле, намеченный на 30–31 января, отмечается в обзоре Sberbank Investment Research.