Несмотря на продолжающийся “шатдаун” в США, который сегодня побил абсолютный рекорд продолжительности, инвестиционные настроения на финансовых рынках пока остаются умеренно-оптимистичными или нейтральными. Инвесторы пока больше хотят верить в дальнейшую деэскалацию в торговой войне между Китаем и США, веря, что бюджет всё равно рано или поздно конгрессменам согласовать придётся. Текущий политический цирк в США пока никак не угрожает экономике и рейтингу страны. Главный фактор риска на предстоящие дни – другой, а именно проблема с ликвидностью. Уже на следующей неделе ввиду действий Минфина США проблемы с ликвидностью в финансовой системе вновь станут актуальными, поэтому о дальнейшем бурном росте рынков акций за океаном можно, наверное, забыть. От своих недавних минимумов американские биржи всего за 2 недели показали резкое восстановление — почти на 10%, и теперь инвесторам требуется передышка.

Сводный индекс азиатского региона закрыл пятницу на мажорной ноте. Японский Никкей вырос почти на 1%, индекс Гонконгской биржи прибавил более 0.7%, а вот китайский рынок показал почти нейтральную динамику. Европейские площадки торгуются с потерями порядка 0.4%, а фьючерсы на Америку теряют скромные 0.3%.

Российский фондовый рынок продолжает выглядеть чуть лучше остальных торговых площадок. Рублёвый индекс Московской биржи показывает рост на 0.4%, достигая 2445 пунктов, что буквально в шаге от исторического максимума, при этом валютный РТС взлетает на 0.7%, тестируя сопротивление 1150 пунктов.

Лучше рынка сегодня выглядят акции Русала, они растут на 4.5%, Мечел прибавляет почти 3%, продолжаются уверенные покупки в секторе электроэнергетики. Акции банков демонстрируют более скромную динамику, рост в пределах 0.5%.

Цены на нефть снова пытаются расти, но с открытием торгов в США фьючерсы могут уйти на отрицательную территорию. Котировки марки Brent уже в районе 61.8$, а WTI подрастает до 52.8$ за баррель. Очень похоже, что и тут большая часть технического отскока уже реализовалась, и не за горами коррекция. Индекс промышленных металлов, как и цены на золото, пока держится в плюсе, прибавляя около 0.4%. Цены на медь показывают восстановление на 0.7%, а цена тройской унции золота консолидируется у отметки 1290$.

Российский рубль в паре с долларом укрепляется на 0.3%, вернувшись к рубежу 67. Со следующей недели Минфин РФ приступает к покупкам валюты для пополнения ЗВР, поэтому небольшое давление на национальную валюту может возобновиться. Ключевая валютная пара евро/доллар карабкается выше 1.15, а сам индекс доллара подбирается к 95 пунктам, повышаясь на 0.25%.

До конца дня умеренно-негативный настрой на финансовых рынках сохранится. Политический тупик в США может в любой момент привести к ещё одной волне коррекции по всем рисковым активам.

Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично. Индекс пока уверенно идёт на штурм исторического максимума, но докупать акции на текущих отметках уже не стоит.