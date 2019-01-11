Курс рубля к основным резервным валютам на завершающейся короткой первой рабочей неделе года стабилизировался с умеренной тенденцией к снижению после резкого скачка вверх (на 3-3,5 рубля к доллару и евро) во время праздничных торгов 3, 4 и 8 января. При этом доллар и евро в начале года оказались в районе уровней середины декабря прошлого года.

Цена на нефть стала основным фактором курсовой динамики рубля. Рост черного золота с конца декабря от уровня 50 долларов за баррель выше 60 долларов обеспечил праздничный скачок рубля, а затем сдержал коррекционные настроения на фоне сохранения умеренного спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

В результате доллар вечером в пятницу торговался в районе 67 рублей против 69,8 рубля на закрытие 2018 года. Евро при этом торговался около 76,8 рубля против 80 рублей на закрытие 2018 года.

РУБЛЬ ОТДЫХАЛ ПОСЛЕ ВЗЛЕТА

Валюта РФ начала короткую неделю разнонаправленным изменением против доллара и евро. Резкий рост рубля в «праздничные» торговые сессии сменился с наступлением полноценных торгов попытками фиксации прибыли и откупом игроками ощутимо подешевевшей валюты.

Впрочем, рост рынка нефти выше 61 доллара за баррель по сорту Brent сигнализировал о сохранении аппетита инвесторов к риску. Кроме того, участники нефтяных торгов отыгрывали новости о сокращении запасов нефти в США.

По данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 января, уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 439,7 миллиона баррелей.

Кроме того, Саудовская Аравия сократила добычу нефти до 10,2 миллиона баррелей в сутки в рамках нового соглашения ОПЕК+, заявил министр энергетики страны Халид аль-Фалих. При этом по условиям сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия должна была сократить добычу нефти до 10,311 миллиона баррелей в день.

Между тем, волатильности в ход торгов на мировых рынках добавляли проблемы с финансированием правительства США. «Шатдаун» правительства был связан с трудностями в утверждении бюджета страны на 2019 год из-за разногласий президента США Дональда Трампа с сенаторами в вопросе выделения денег на строительство стены на границе с Мексикой (около 5 миллиардов долларов).

Рынок нефти также получал противоречивые сигналы. Так, Morgan Stanley понизил прогноз стоимости нефти марки Brent на текущий год в среднем до 61 доллара за баррель с прежних 69 долларов. Прогноз по стоимости барреля нефти марки WTI на 2019 год был понижен до 54 долларов с 60 долларов.

Сохранявшаяся неясность в вопросе результатов торговых переговоров США и Китая, длившихся 7-9 января, также поддерживала напряженность на финансовых рынках. При этом инвесторы все же решили, что «все хорошо» на фоне твиттов Трампа о благоприятном ходе переговоров.

Китайская сторона укрепила такую уверенность, заявив, что январские встречи "заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов". Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, вероятнее всего, прибудет в январе в Вашингтон для продолжения торговых переговоров.

ПРОГНОЗЫ

Завершение короткой недели рубль провел также на волатильном новостном фоне. Так, EPFR сообщил о том, что инвесторы за неделю по 9 января вложили в фонды, инвестирующие в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ) 137 миллионов долларов – максимум с апреля 2018 года.

Министр финансов США Стивен Мнучин после встречи с конгрессменами подтвердил намерение своего ведомства снять санкции с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго".

Российский же Минфин объявил, что согласно бюджетному правилу, объем покупок валюты с 15 января по 6 февраля составит 265,8 миллиарда рублей – минимум с апреля прошлого года. Ежедневные покупки будут равняться 15,6 миллиарда рублей.

Тем не менее, рубль не имеет прочной поддержки на фоне возможных попыток коррекции вниз нефтяных котировок и мировых фондовых рынков.

Кроме того, начало в ближайший вторник покупок валюты Центробанком на открытом рынке в рамках бюджетного правила, скорее всего, окажет, по крайней мере, психологическое давление на курс рубля.