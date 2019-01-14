Нефть слишком агрессивно дорожала на прошлой неделе и теперь вынуждена корректироваться. Утром в понедельник, 14 января, баррель Brent теряет 1,2% и торгуется по $59,80.

При этом статистика остается на стороне «быков». Отчет Baker Hughes показал, что количество нефтяных установок в США за неделю сократилось на 4 единицы, в то время как число газовых выросло на те же 4 единицы. В результате общий показатель остался неизменным, на отметке 1083 штуки.

Некоторое укрепление позиций доллара США повлияло на поведение инвесторов в сырье. Кроме того, среднесрочные перспективы цен все еще остаются слишком невнятными: бурный подъем цены за баррель был очень похож на разворот, но стоимость нефти не смогла закрепиться выше $62.

Сегодняшняя сессия может сложиться неинформативной, поскольку значимых для сектора нефти новостей не запланировано. Это значит, что баррель Brent может консолидироваться в пределах $59,50-60,75.