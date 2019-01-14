Неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи закрылся вблизи отметки 2450 п. Лидерами снижения стали бумаги Башнефти (-2,22%). Лидерами роста стали акции En+ (+8,35%), поводом послужила новость о возможном снятии санкций с компании. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 67.

ЦБ возобновляет покупки валюты для Минфина. Ежедневный объем ожидается около $230 млн, что менее 10% от среднего оборота на бирже. По моему мнению, такой объем не окажет влияния на курс. Пара USD/RUB в январе будет в диапазоне 66-70. Риск умеренного ослабления рубля связан с действием проинфляционных факторов, в частности, с повышением НДС, а также с ростом инфляционных ожиданий на фоне повышения цен.

Госбанки повышают ставки по ипотеке. Рост ставок по отдельным кредитам составил 0,6-1,5 п.п. Это компенсирует рост процентных расходов по депозитам в 3-4 кв., а также рост себестоимости операций. Я не ожидаю сильных изменений в динамике ипотечных кредитов в 1 полугодии, объем составит 80-100 тыс. в месяц, пока средняя ставка будет ниже 10%. Однако, жилье подорожает в течение года на 4-10% из-за инфляции производственной себестоимости, что может привести к снижению спроса в дорогом сегменте на 5-10% во 2-м полугодии. Для ведущих ипотечных банков новость нейтральная.

Торговая идея: покупка акций Московской биржи (+3,90%). Драйвером роста является ожидание увеличения роста биржевых оборотов в 1-м квартале.

Ожидаю роста в пределах 1%. В фокусе статданные денежного рынка и внешней торговли Китая. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2480 п. Ориентир по паре USD/RUB: 67,00-67,50.