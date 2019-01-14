После нескольких дней роста сегодня рисковые активы демонстрируют коррекционное движение. Опубликованная утром статистика по торговому балансу Китая вышла в негативном ключе – по итогам декабря неожиданно сократились объемы и экспорта, и импорта страны ((-4,4%)и (-7,6%) соответственно, против прогнозов в 3% и 5% роста). Поскольку импорт в Китае падает опережающими темпами по сравнению с экспортом, профицит торгового баланса увеличивается — в месячном выражении сальдо торгового баланса составило 57,1 млрд долл. (максимум с февраля 2016 г.). Рост профицита торгового баланса Китая, теоретически, может вызвать за собой более жесткую позицию США в торговых переговорах.

Еще одной негативной новостью стали комментарии в Reuters со ссылкой на свои источники, согласно которым в декабре на закрытой центральной рабочей конференции по экономике КНР было принято решение снизить целевое значение роста ВВП Китая до 6–6,5% в 2019 г. Данная новость является еще одним подтверждением сценария постепенного замедления темпов роста мировой экономики в ближайшие кварталы.

Что касается более краткосрочных измерений, то на этой неделе внимание инвесторов может быть обращено к старту сезона корпоративной отчетности в Штатах (на этой неделе в центре внимания будут отчеты банков: сегодня Citigroup, завтра – JP Morgan, в среду – Bank of America и Goldman Sachs, четверг – Morgan Stanley). Согласно консенсус-прогнозам, отчеты за четвертый квартал подтвердят начало тенденции на замедление темпов роста корпоративных прибылей, в то же время с учетом заметной коррекции рынка в 4 кв. как минимум частично данный риск уже заложен в цены акций. В целом, начало недели на глобальных рынках отмечается локальным коррекционным движением в большинстве рисковых активов.

Российский фондовый рынок закрыл пятничные торги ростом на 0,4%. В лидерах по-прежнему держатся преимущественно внутренние секторы: секторальный индекс финансов прибавил по итогам пятницы 1,1%, энергетики – 0,8%, потребительского сектора – 0,7%. В качестве базового сценария на ближайшие торговые сессии для индекса Мосбиржи продолжаем ориентироваться на диапазон 2400-2450 пунктов.