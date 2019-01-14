Рынок акций РФ и рубль в начале торгов снизятся на фоне внешнего негатива. Слабые данные по внешнеторговому обороту Китая понизят спрос на мировые активы.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов вероятна коррекция вниз индекса РТС вслед за мировыми фондовыми площадками, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"В Китае по итогам декабря было зафиксировано неожиданное сокращение объемов импорта и экспорта – слабые данные напомнили инвесторам о рисках, связанных с влиянием торговых войн на глобальную экономическую активность. На валютном рынке РФ в начале торгов возможны попытки закрепления курса выше уровня 67 по паре доллар-рубль – слабые данные по экономике КНР могут спровоцировать усиление спроса на "защитные" валюты", — оценил Старцев.

Ожидается давление на рубль в начале торгов в РФ на фоне предстоящего возобновления Центробанком покупок валюты на рынке, отметил Константин Кочергин из банка "Восточный". Его прогноз по курсу USD/RUB — 66,80-67,65 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились в пределах 0,25% на фоне "шатдауна" и неблагоприятной статистики по инфляции в стране.

Ряд министерств и ведомств США, включая госдепартамент, минюст, министерства транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря.

Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются с утра на 0,9-1,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются – в пределах 1,5%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,7%.

Стоимость нефти уменьшается на 1,2%, до 59,76 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро колеблется на уровне 1,1474 доллара против 1,1468 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в пятницу вырос на фоне попыток рынка нефти удержаться выше уровня 61 доллар за баррель сорта Brent. Основные российские биржевые индексы продолжили обновлять максимумы 2019 года.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 0,42% — до 2444,45 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,56%, до 1148,75 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 4 копейки – до 66,87 рубля, евро на 21 копейку, до 76,70 рубля, следует из данных Московской биржи.