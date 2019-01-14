Сбербанк и ВТБ объявили о повышении ставок по ипотеке. В частности, Сбербанк повысит ставки на 1-1.2%, а ВТБ — на 0.6-1.1%.

Новость является умеренно негативной для акций девелоперов, а именно для ЛСР, Эталона и ПИК, которые оказались под давлением в пятницу. Вероятно, другие банки последуют тому же примеру, в результате чего средняя рыночная ставка по ипотечным кредитам превысит 10% против текущего уровня в 9-9.5%. Этот шаг может привести к снижению спроса на жилье со стороны населения в 2019 по сравнению с прошлым годом, когда застройщики отчитались о рекордных объемах продаж, а банковский сектор увеличил ипотечный портфель на 20%.

Учитывая ужесточение регулирования в секторе недвижимости и растущие цены на квартиры, этот год может оказаться сложным для девелоперов в плане сохранения объемов продаж на уровне прошлого года. Однако, стоит отметить, что ЛСР и Эталон были одними из аутсайдеров в прошлом году, и мы считаем, что их акции в настоящее время перепроданы, принимая во внимание, что обе компании предлагают дивидендную доходность 12-14%. Тем не менее мы предпочитаем Эталон.