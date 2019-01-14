На текущей неделе между ключевыми экономическими регионами мира будет проходить своеобразное «соревнование» за то, где сложится более негативный новостной фон.

В США внимание остается прикованным к тому, когда возобновится полноценная работа правительственных учреждений, – текущая пауза уже стала самой длинной за всю историю. Мы пока не видим сигналов, свидетельствующих о готовности противостоящих сторон, Президента и Конгресса США, пойти на компромисс. При этом, на неделе приостановка работы правительства, вероятно, не позволит в срок опубликовать статистику по динамике розничных продаж в декабре 2018 года.

В Европе наиболее яркое событие – голосование британской Палаты общин по условиям выхода из ЕС (вторник, 15 января). Все индикаторы указывают на то, что текущее предложение премьер-министра Терезы Мэй будет отклонено с сокрушительным результатом, как следствие, не позднее 21 января будет представлен альтернативный план. Также интересны публикуемые во вторник данные по ВВП Германии за 2018 год (без сезонной корректировки), которые могут предварительно указать на техническую рецессию в стране по итогам 2п’18.

Как следствие, неделя обещает рост волатильности на финансовых рынках с вероятной фиксацией прибыли в рисковых активах, заработанной по итогам первых 2 торговых недель года.