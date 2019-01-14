В первые две недели года аппетит к риску EM демонстрирует рост. Этому способствует как смягчение риторики ФРС (директора снизили число ожидаемых повышение ставки в 2019 году с 3 до 2, вероятность повышения на ближайшем заседании упала с 33% до нуля), позитивный новостной фон вокруг торговых переговоров США-Китай (хотя конкретных договоренностей пока не достигнуто) и сигналы из Китая о готовности стимулировать экономический рост (при ухудшении динамики экспорта и импорта и снижении целей по росту ВВП c 6,5% до 6,2%). Это в сочетании с риторикой ОПЕК+ способствует восстановлению цен на нефть на $10/барр. с начала года.

В условиях позитивного внешнего фона российские активы дорожают, сильная динамика на долговых рынках носит догоняющий характер, учитывая длинный праздничный период. Курс рубля возвращается в сторону нашего прогнозного диапазона 63-66 руб./долл., дисконт рубля к аналогам EM и сырьевым валютам немного сократился с 17,4% в конце года до 16,7%, однако остается выше стандартных 15%, учитывая сохраняющиеся риски расширения санкций на госдолг и некоторую неопределенность относительно перспектив смягчения санкций SDN в корпоративном секторе.

Ключевые темы этой недели. За исключением вероятного провала плана Т. Мэй по Brexit в британском парламенте, которое может привести к вотуму недоверия, эта неделя обещает быть спокойной с т.з. глобального спроса на риск. ЦБ Турции и Индонезии вероятно оставят ставки без изменений, а в США ожидается публикация умеренно позитивных данных по экономике, однако учитывая приостановку работы правительственных учреждений из-за разногласий Д. Трампа и Конгресса по поводу миграционной политики, сроки публикации данных могут быть перенесены.

Главным событием в РФ станет возобновление покупок валюты со стороны ЦБ. В рамках исполнения бюджетного правила он купит для Минфина валюту на 266 млрд руб. (примерно $4 млрд) с 15 января по 6 февраля. Учитывая, что помесячный профицит текущего счета составит, как минимум $7 млрд, интервенции вряд ли приведут к ослаблению рубля. ЦБ не готов в ближайшее время докупать $31 млрд, оставшиеся с прошлого года. Возобновление интервенций поможет смягчить ситуацию с рублевой ликвидностью, которая сокращалась из-за жесткого исполнения бюджета. Он, как мы ожидаем, был исполнен с профицитом в 2,6 трлн руб. в 2018 году, что выше изначальных ожиданий Минфина и рейтинговых агентств.

Сильные бюджетные показатели могли бы стать аргументом для улучшения рейтингов РФ, однако учитывая замедление экономического роста и внешнеполитическую неопределенность, вероятность повышения долгосрочного рейтинга РФ от S&P в эту пятницу невысока. В любом случае, с начала прошлого года РФ уже имеет композитный суверенный рейтинг инвестиционной категории, что не помешало оттоку $10 млрд из ОФЗ.

При этом в сфере повышенного внимание останется инфляция, которая ускорилась до 0,5% за 1-9 января (с 4,3% до 4,6% г/г) в связи с повышением НДС и акцизов. Суммарный эффект повышения, который мы оцениваем в 1,5-2,0 п.п. проявится в течение 3-6 месяцев, и пока не похоже, чтобы он требовал от ЦБ действий на ближайшем заседании 9 февраля. 16 января в рамках Гайдаровского форума возможны комментарии К. Юдаевой на этот счет.