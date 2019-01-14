После объявления о предстоящем приобретении компании Luxoft американской DXC Technology акции Luxoft подскочили в цене на +93%, вплотную приблизившись к заявленной цене покупки (59 долл. за акцию). Согласно Luxoft и DXC Technology, при условии получения всех необходимых разрешений регуляторов сделка должна быть закрыта к июню 2019 г. На момент написания настоящего материала, потенциал роста стоимости акций Luxoft составляет всего +3%, в связи с чем мы решили зафиксировать прибыль и исключить данный инструмент из портфеля наиболее привлекательных бумаг.

Также мы закрываем торговую идею по акциям Фосагро. С момента включения в портфель их стоимость выросла на скромные +6%, при этом на —4% отстав от индекса РТС. За это время акциям Фосагро так и не удалось привлечь к себе внимание инвесторов, и на данный момент мы не видим смысла оставлять их в портфеле.



