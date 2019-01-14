Основные индексы на неделе 7-13 января выросли на +2,4%-+2,5%: S&P 500 — до 2596,26 пункта, Dow 30 — до 23995,95. Причины в статистике компаний Boeing о рекордных заказах и Netflix о росте базы абонентов, в повышении цен на ряд лекарств Johnson & Johnson, в ожиданиях сделки между США и КНР по интеллектуальной собственности (IP).

Отчётность по инфляции в США принесла рост общего ИПЦ в декабре на +1,9% в год, впервые с августа 2017 года на меньше чем +2,0%, и повышение базового на +2,2% в год, как и в ноябре.

Ожидания сделки с КНР по IP укрепляют S&P не потому, что они с США договорились о чём-то новом. Китай с 1994 года входит в соглашение PCT о соблюдении патентов из-за границы. Это означает, что если в США выдают патент на технологию, то защитить его в суде КНР должно быть проще и быстрее в случае нарушения. Но это не так.

На этот раз США способны прожать новые конкретные шаги по обеспечению прав IP. Желаемая Штатами форма защиты — это, скорее всего, роялти при признании идентичности технологий. Но что касается дани Вашингтону, то здесь ещё поживём-увидим. Экономика Китая уже способна скопировать большинство продукции и даже отбить рекламную аудиторию у социальных сетей. И думаю, что китайцы будут настаивать на более лёгкой форме подчинения диктату IP.

Прогнозы по переговорам важны потому, что компании из S&P 500 форсируют защиту патентами технологий в ожидании сделки. Только нужны эти патентные портфели для укрепления преимуществ внутри США.

Например, компания Micron с 25 декабря запатентовала ряд изобретений последних трёх лет. Запатентованы стэки гейтов из полисиликона для считывания в трёхмерной памяти (патент № 10164044). Теперь есть собственность на технологию устройства из полупроводников с сенсором, вероятно, для оценки мощности тока (№ 10168233), на один из самых частых методов работы резистивной памяти с произвольным доступом (№ 10170183), на методику работы твердотельных дисков при пониженном энергопотреблении (№ 10175902).

Перед переговорами с КНР внимание Micron сосредоточилось на технологиях автономизации, буферизации, множественной фрагментации и упрощении поиска местонахождения ячеек памяти, повышении её плотности (№ 10164618, 10170196, 10169226, 10169144; 10164817; 10162556 и 10175915; 10163655).

Также можно остановиться на снижении потребления электроэнергии при считывании и записывании и на базовой архитектуре ячейки ферроэлектрической (сегнетоэлектрической) памяти, а также на архитектуре неволатильной (энергонезависимой) памяти для корректировки ошибок запоминания (№ 10157659; 10163482, 10170173; 10162569). Отметим патенты на доступ к разным ячейкам памяти по разным адресам и на общие принципы 3Д-памяти (№ 10162557; 10170639 и 10170188).

Процесс накопления американскими компаниями патентов на технологии важен с точки зрения того, что позволит им выгоднее для себя выйти из совместных предприятий и падения продаж, повышая стоимость в ожидании стратегических альтернатив. Но заставит ли он соблюдать соглашения по IP вне США?