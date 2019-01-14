В пятницу ставки денежного рынка продолжили снижаться. Увеличение объема операций репо с Казначейством оказало поддержку корсчетам банков, которые выросли до 2,69 трлн руб. – средний уровень, который банки поддерживают в начале периода усреднения. Таким образом, средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа снизилась еще на 11 бп, до 7,61%, хотя вечером она оказалась под некоторым давлением и повысилась до 8,59%. RUONIA во вторник составила 7,53% (-6 бп), так что однодневный базис по-прежнему остается в положительной зоне. На этой неделе Минфин возобновит покупки валюты на открытом рынке, планируя покупать 233 млн долл. в день. Мы не ожидаем какого-либо значительного эффекта на ставки в краткосрочной перспективе, поскольку банки пополнили свои запасы валютной ликвидности во время паузы в сентябре–декабре. Между тем мы полагаем, что на среднесрочном горизонте однодневный базис вернется к уровню —75 бп. Мы также отмечаем, что на этой неделе истекает срок обращения январских купонных облигаций ЦБ на сумму 500 млрд руб. Мы считаем, что не все они будут рефинансированы во вторник – скорее, банки предпочтут использовать их для восстановления своих балансов и снижения задолженности перед Казначейством, которая в настоящий момент составляет 1,90 трлн руб. – близко к пиковым уровням предыдущего года.

Середина и ближний отрезок кривой процентных свопов в пятницу сместились вниз на 13–20 бп, при этом 3-месячная MosPrime поднялась до 8,64% (+1 бп). Ставки NDF снизились еще на 9 бп по всей длине кривой, при этом месячная NDF показала опережающую динамику (-20 бп). Ближний конец кривой кросс-валютных свопов опустился на 13–17 бп, а остальные ставки снизились на 4–6 бп. Стоит отметить, что наклон кривой немного вырос, и спред на отрезке 2-5 лет поднялся до —40 бп против недавнего минимума в —50 бп. Мы полагаем, что у него есть потенциал для дальнейшего повышения, поскольку продажи корпоративных инвесторов в среднем сегменте кривой, судя по всему, стали более сбалансированными.