• Со вторника Банк России возобновит покупку иностранной валюты в объеме 15,6 млрд руб. (233 млн долл.) в день.

За период с 15 января по 6 февраля регулятор купит иностранной валюты на 266 млрд руб. Покупка носит регулярный характер и не включает объем средств, которые Банк России планирует аккумулировать с целью компенсации перерыва в покупках в августе–декабре 2018 г. Мы ожидаем, что решение по последнему вопросу будет объявлено на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ 22 марта. На наш взгляд, объявление такого решения на заседании 8 февраля менее вероятно, поскольку к этому моменту у Банка России будет недостаточно времени, чтобы подготовить обоснование тактики по наверстыванию покупок.

• 15–17 января в Москве пройдет Гайдаровский форум, российский аналог экономического форума ASSA.

• Отчеты Росстата в январе будут публиковаться позднее, чем обычно. В частности, статистика по итогам 2018 г. выйдет в следующую пятницу.

• В эту среду Росстат представит оценку инфляции за очередную неделю, а в четверг – отчет по инфляционным ожиданиям потребителей. По нашим расчетам, недельная инфляция составит 0,3–0,4%, а месячная инфляция в январе будет на уровне 0,9%.

На прошлой неделе инфляция составила 0,5% н/н против нашего прогноза минимум в 0,7% н/н. Такое расхождение может быть связано с отставанием корректировки потребительских цен из-за «издержек обновления ценников». Отчасти оно также может объясняться тем фактом, что корзина товаров и услуг, учитываемых при оценке недельной инфляции, отличается от той, на базе которой рассчитывается общий ИПЦ. В частности, по нашим оценкам, основанным на методологии Росстата, вес продовольствия в месячной корзине в 2018 г. составляет 37,5%, а в недельной близок к 47%. Это может приводить к занижению эффектов роста базовой ставки НДС в недельных данных из-за того, что в продовольствии высока доля товаров, облагающихся по льготным ставкам НДС.

• В четверг Банк России опубликует отчет о платежном балансе за 4к18. На наш взгляд, велика вероятность, что его размер превысит 100 млрд долл. Сам Банк России прогнозирует сальдо платежного баланса на уровне 112 млрд долл. Далее регулятор представит дополнительные показатели платежного баланса, включая оборот торговли в сфере услуг, физический объем экспорта по ключевым категориям и пр.

• Минфин на этой неделе представит отчет об исполнении федерального бюджета по итогам 2018 г. По нашим оценкам, общий профицит бюджета составит 2,5 трлн руб.