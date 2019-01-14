Росстат опубликовал оценку инфляции за период с 1 по 9 января: цены выросли на 0,5%. Первые недели года традиционно отличаются довольно значительным ускорением инфляции, т. к. компании меняют цены в начале года (за первую неделю прошлого года цены выросли на 0,2%). На этот раз на инфляцию также повлияло повышение НДС.

Тем не менее недельная статистика не в полной мере отражает эффект от повышения НДС, т. к. в корзине, по которой она рассчитывается, велика доля продуктов питания, облагаемых НДС по льготной ставке 10% (ее не повысили). В то же время непродовольственные товары и услуги, которые включены в корзину расчета недельной инфляции, в том числе бензин, транспортные и коммунальные тарифы, жестко регулируются государством. Например, за прошедшую неделю бензин подорожал всего на 0,3%, транспортные и коммунальные тарифы выросли на 2–3%. Самый значительный рост цен (3,1%) был зафиксирован в сегменте овощей и фруктов, однако это было связано скорее с сезонными факторами, чем с повышением НДС.

В целом мы ожидаем, что в январе помесячная инфляция может достигнуть 1% за счет повышения НДС и сезонных факторов, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



