В конце 2018 года цены на нефть падали вслед за фондовым рынком после очередного повышения ставки ФРС в декабре. В начале 2019 года рискофобия пошла на спад, т. к. ФРС смягчила свою риторику, просигнализировав о том, что “проявит терпение” при принятии решений по ставке. Оптимизму также способствовали торговые переговоры между США и Китаем, которые дали надежду на достижение соглашения. В результате цены на нефть резко пошли вверх вместе с основными фондовыми индексами, и недавно котировки Брент поднялись выше 50_дневного скользящего среднего впервые с октября 2018 года.

На момент написания данного комментария индекс S&P 500 вплотную приблизился к 2 600 пунктам, тогда как основное техническое сопротивление находится на отметке 2 640 (уровень коррекции Фибоначчи 50%). Рост индекса выше этой отметки может переломить тенденцию к негативному восприятию рисков, которая преобладала на рынке акций и нефти с конца 2018 года. Это позволило бы ценам на нефть меньше реагировать на колебания фондового рынка и в большей степени отражать фундаментальные факторы, которые, на наш взгляд, отнюдь не так пессимистичны, как предполагают текущие котировки (особенно с учетом нового соглашения ОПЕК+).

На прошлой неделе саудовский министр энергетики заявил, что недавние резкие колебания нефтяных цен “совершенно не обоснованы с точки зрения фундаментальных показателей”. Председатель ФРС Джером Пауэлл в минувший четверг подтвердил, что ФРС США “может не спешить” с ужесточением монетарной политики в этом году.

По нашему мнению, Федрезерв имеет возможность занимать достаточно мягкую позицию, поскольку инфляция стабильно держится около целевого уровня 2% (регулятор занял такую позицию, учитывая коррекцию фондового рынка в конце 2018 года). Новые мягкие комментарии со стороны представителей ФРС (многие из них выступят на текущей неделе), дальнейший прогресс в торговых переговорах США и Китая (которые пройдут на более высоком уровне в конце января), а также отсутствие очень сильной макростатистики в США (что позволит ФРС не ужесточать риторику) могут способствовать росту S&P 500 выше 2 640 пунктов и подтолкнуть цену Брент к отметке $65/барр.

Впрочем, не следует недооценивать и тот факт, что фондовые рынки с начала года значительно выросли, и это значит, что потенциал дальнейшего роста может быть ограничен, в том числе в сегменте рискованных активов. Поэтому мы полагаем, что рынки нефти и акций вряд ли восстановятся до упомянутых выше ключевых уровней ранее февраля, причем темпы их роста будут замедляться, и в определенный момент даже возможно снижение. Отметим также, что сокращение запасов углеводородов на фоне решения ОПЕК+ ограничить добычу не будет отражено в данных до марта, когда этот фактор может обеспечить дополнительный импульс для роста котировок, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.