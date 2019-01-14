Восстановление на рынках пока не похоже на разворот

После предновогоднего обвала американский рынок акций в начале этого года демонстрирует позитивную динамику (+3,5% по S&P и +10,4% от локального минимума в декабре) на фоне смягчения риторики Дж. Пауэлла (его заявление о том, что монетарная политика ФРС обладает достаточной гибкостью, было воспринято участниками как сигнал к возможной паузе) и оптимистичных высказываний американской стороны о ходе торговых переговоров с Китаем.

Однако основным фактором риска остается ожидаемое замедление глобальной экономики (которое является следствием уже произошедшего повышения ключевой долларовой ставки и повышения торговых пошлин). Это замедление, в свою очередь, может спровоцировать долговые проблемы (в условиях перегруженных долгом американской и китайской экономик). Эти ожидания отражаются в относительно низкой доходности 10-летних UST (2,67%) и узком спреде к 2-летним UST (15 б.п.).

Не способствуют позитивным настроениям опубликованные сегодня данные по торговому балансу Китая (экспорт в декабре упал на 4,4% г./г., против ожидавшихся +2% и +5,4% в предшествующем месяце). Падение экспорта связывается не только с эффектом от уже вступивших в силу повышенных пошлин, но и со снижением спроса на неамериканских направлениях (Япония, ЕС). Из-за того, что импорт товаров в Китай упал более сильно (на 7,6% г./г.) сальдо торгового баланса в декабре достигло рекордных 57 млрд долл.

Также присутствует навес внутренних политических проблем в США, который проявляется в затянувшейся приостановке работы Правительства (800 тыс. служащих не получают зарплату) из-за разногласий по строительству стены вдоль границы с Мексикой. В итоге пока шансы на возврат к локальным минимумам у рынков больше, чем заметный рост от текущих уровней.