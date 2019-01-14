Около сотни компаний опубликуют квартальную отчётность на этой неделе, в том числе и финансовые конгломераты. Сегодня – Citi, завтра – JPMorgan и Wells Fargo, в среду – Bank of America, Bank of NY Mellon и Goldman Sachs, в четверг – Morgan Stanley – отчитаются о результатах последнего квартала, который был богат на негативный новостной фон.

С одной стороны, выросшие под конец года процентные ставки негативно отразились на ипотечном сегменте и кредитах в целом. Пик экономического цикла миновал, что подтверждается инверсией кривой доходности гособлигаций. С другой стороны, наметившееся смягчение риторики ФРС станет хорошей основой для оптимистичного прогноза на ближайшее время.

Таким образом, инвесторов будет волновать не только итог работы компаний в последнем квартале, но и способность банков воспользоваться меняющимися условиями, чтобы нарастить кредитование бизнеса и физлиц. Акции банков станут индикатором ожиданий от смягчения политики Федеральной резервной системы. Прогноз банков на будущий период во многом определит, насколько экономика ощутит на себе отказ ФРС от прежнего агрессивного поднятия ставок.

На политическом фронте без перемен: уже 24-й день федеральное правительство не функционирует, это самый долгий шатдаун в истории США. По оценке S&P, продолжающиеся разногласия по поводу возведения стены на границе с Мексикой стоят американской экономике свыше миллиарда долларов в неделю. Однако инвесторы, воодушевлённые прогрессом в торговых переговорах с Китаем и готовностью ФРС менять курс повышения ставки, игнорируют остановку работы правительства. С 21 декабря, когда шатдаун только начался, индекс широкого рынка вырос на 7,4%.

Приток средств в гособлигации США не помогает росту американской валюты. Индекс доллара DXY находится на отметке 95,6 и ожидает вестей «из-за границы»: завтра в британском парламенте будет голосование по брекситу, а в Европе состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги.

Выход из Евросоюза без сделки (жёсткий сценарий) обрушит фунт, тогда как любой намёк на затягивание процесса (от продления сделки до повторного референдума, против чего выступает британское правительство) подтолкнёт фунт стерлингов вверх. В любом случае лучше готовиться к волатильности на валютном рынке.

Что касается евро, то от главы ЕЦБ ждут реакции на замедление экономики блока. Объём промышленного производства сокращается невиданными с конца 2012 года темпами. Драги, вероятно, продолжит настаивать на том, что дополнительных стимулов не потребуется, а программа покупки активов, которую ЕЦБ завершил в середине декабря, возобновлена не будет.

До открытия американских торговых площадок ведущие европейские биржи снижаются, а фьючерсы на основные индексы США теряют в пределах одного процента на падающих торговых показателях Китая.