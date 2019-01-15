У фунта стерлингов сегодня важный день. Британский парламент во вторник будет голосовать по Brexit — первый раз назначенное голосование не состоялось, потому что настроения среди политиков были слишком скептичными. Сейчас, когда до даты выхода Великобритании из состава ЕС остается менее 80 дней, у Лондона нет времени на лишние споры и согласования. Если сегодня голосование будет сорвано или завершится негативно для плана Терезы Мэй, в нужные сроки Brexit не состоится.

Интересно то, что в конечном счете идея, которую продвигало население, перешла в плоскость чиновничьих сражений. Сам по себе Brexit в его изначальном варианте — это итоги народного референдума, который прошел в июне 2016 года. Тогда англичане сказали, что хотят жить отдельно от рамок Евросоюза. Процесс был запущен и два с половиной года стали временем борьбы разума с обстоятельствами.

29 марта — это дата, когда должен начаться процесс Brexit, открывающийся переходным периодом. К этому моменту должно быть соглашение между Лондоном и ЕС, включающее в себя финансовые, законодательные и исполнительные моменты, иначе торговля будет сорвана.

Сейчас фунт неспешно подрастает в паре с долларом США, это явный рост на ожидании. Даже если сегодня случится чудо, и парламентарии проголосуют «за», пара GBP/USD может снизиться на фактах к 1,2705 – к недельному минимуму.