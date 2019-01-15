Перед началом торгов на российском рынке внешний фон оцениваем как нейтральный. Сегодняшний день будет примечателен сразу несколькими ключевыми событиями. Банк России после перерыва, взятого в августе прошлого года, возвращается на валютный рынок для пополнения резервов в рамках бюджетного правила. До 6 февраля ежедневный объем покупок будет составлять примерно 15.6 млрд. руб. Это приведет к увеличению давления на рубль, который протестирует уровень 67.50 в паре с долларом. В то же время резкого снижения удастся избежать, так как о планах регулятора было известно заранее. Дополнительным фактором поддержки выступят существенные налоговые выплаты, которые ожидаются до конца месяца.

Совокупный объем выплат может составить порядка 1.5 трлн. рублей, что меньше, чем в декабре 2018, но перечисления экспортеров остаются практически на прежних уровнях. Перспективы развивающихся рынков, которые многие инвестиционные компании оценивали как позитивные, оказываются под вопросом после угроз Трампа в адрес Турции. Лидер США пригрозил санкциями Анкаре в случае атаки на курдов в Сирии. Если ситуация получит продолжение, то мировые рынки ожидает очередная волна ухода от риска.

Сегодня в парламенте Великобритании состоится голосование по Brexit. В декабре было очевидно, что предложенный проект соглашения с ЕС поддержки депутатов не найдет, сейчас ситуация не сильно поменялась. Британский фунт в последние дни укрепляется, однако его продажа к доллару способна стать отличной спекулятивной идеей, если прийти к компромиссу парламентариям не удастся.

Индексы США вчера снизились на 0.5%-1%, что многие связывают с неудовлетворительной статистикой по торговле в Китае. На наш взгляд, причина коррекции скорее в отсутствии выраженного позитива, так как, несмотря на снижение экспорта и импорта КНР, сальдо торгового баланса заметно улучшилось, а ждать от декабрьских данных первых изменений в рамках договоренностей по торговому спору еще рано.

Сезон отчетов в США стартовал с неплохих результатов Citigroup, итогом чего стал рост акций компании почти на 4%. Сегодня азиатские площадки торгуются в плюсе, растет и нефть, что создает условия для позитивного открытия Индекса Мосбиржи.

«Газпром» обновил данные по экспорту газа, пересмотрев цифры с 201 млрд. куб.м. до 201.7 млрд. Цифра является рекордной, на фоне чего акции компании способны продолжить спекулятивный рост в ближайшие дни. Сегодня ожидаем отчет «Сбербанка» по РСБУ за 2018 год.