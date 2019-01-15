Индекс РТС в понедельник упал на открытии на 1.5%, но быстро отыграл большую часть снижения сразу же после начала торгов на американском рынке. Тем не менее общая картина показывает, что после сильного роста с начала года рынок достиг некоторого сопротивления, как по индексу РТС, так и по индексу ММВБ. В результате мы ожидаем небольшого отката назад и колебаний вокруг текущих уровней, либо даже снижения для смягчения текущей перекупленности.

Акции Сбербанка в основном повторяли динамику рынка в целом. Обыкновенные акции первоначально упали до 194 руб., но сильное ралли к закрытию способствовало росту котировок почти до 197 руб. Роснефть была самым слабым звеном среди компаний нефтегазового сектора, подешевев на 1.54%. С другой стороны, обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза пользовались спросом в течение дня, закрывшись ростом на 1.25% и 1.53% соответственно. Для горно-металлургических компаний день в целом был неблагоприятным — Северсталь, ММК и НЛМК зафиксировали убытки в диапазоне 1.2-1.5%. Globaltrans был лидером дня, взлетев на 4.24% до $9.59 за DR. Тем не менее стоит отметить, что ликвидность оставалась невысокой — дневной оборот едва достиг $2 млн.

Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется ростом на 0.5%.



