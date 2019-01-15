После публикации в понедельник слабой торговой статистики из Китая и данных по промышленному производству в ЕС за ноябрь (-3,3% г/г) для рынков сейчас актуальной остается тема замедления китайской и мировой экономики. Тем не менее, сегодня мировые площадки способны отыграть вчерашнее падение. Поводом могут послужить заявления представителей КНР о готовности активно вводить стимулы для поддержания замедляющейся экономики страны в условиях торговых ограничений для достижения целей 2019г, которые должны быть представлены в марте. Речь может идти о снижении налогов для малого бизнеса и перерабатывающей промышленности, поддержании спроса в автомобилестроении и увеличении госрасходов.

Второй темой, которая волнует рынки, является продолжающаяся уже 24 дня частичная остановка работы правительства США. Сегодня палата представителей должна рассмотреть две резолюции, направленные на преодоление кризиса и возобновление финансирования федерального правительства с 1 февраля. Другой важной темой уже для России может стать инициированное демократами голосование в Сенате по предотвращению снятия санкций с Русала. Вероятно, в отсутствие большинства по этому вопросу голосование не увенчается успехом.

На первый план на текущей недели выходит сезон квартальной отчетности в Штатах. Аналитики сейчас оценивают рост прибылей компаний из индекса S&P 500 вырастет на 14,3% в годовом выражении (оценка в октябре – рост на 20,1%). Однако вчера Citigroup опубликовала отчетность лучше ожиданий, что позволило акциям компании подрасти на 4%. Сегодня в центре внимания финрезультаты JP Morgan и Wells-Fargo.

Другим важным событием сегодня станет голосование в Парламенте Великобритании по соглашению о выходе из ЕС. У парламентариев по-прежнему нет единого мнения по данному вопросу, а Европарламент не готов идти на уступки в условиях сделки. Итогом голосования может стать попытка перенести голосование на более поздний срок и провести очередные консультации с ЕС.

Российский рынок акций сегодня на волне позитивной динамики азиатский индексов может начать торги ростом и продолжит движение к отметке в 2450 пунктов по индексу Мосбиржи.



