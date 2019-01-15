Рынок акций РФ подрастет в начале торгов на фоне позитивной конъюнктуры азиатских фондовых рынков. Рубль мало изменится в начале дня и будет реагировать на возобновляющиеся сегодня покупки валюты на рынке Центробанком в рамках бюджетного правила.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов вероятно повышение индекса РТС под действием внешнего фона, однако закрепление выше важного уровня 1150 пунктов пока выглядит маловероятным, оценил Антон Старцев из компании "Олма".

"Настроения инвесторов остаются под влиянием слишком большого числа факторов неопределенности, включая возможные последствия ограничения финансирования работы правительства США, а также Brexit. Последний вопрос сегодня будет вынесен на голосование в британском парламенте, и наиболее вероятным сценарием считается отказ парламентариев одобрить вариант соглашения с ЕС, предложенный премьер-министром. На валютном рынке РФ в краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации в диапазоне 66,5 – 67 по паре доллар-рубль", — сказал он.

Во вторник ожидается небольшое давление на рубль на фоне опасений участников рынка относительно возобновления покупок валюты Банком России, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". Прогноз по курсу USD/RUB — 66,9– 67,7 рубля, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,4-0,9% на фоне слабой статистики по товарообороту Китая.

Фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются с утра на 0,7-0,9%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут – на 0,7-1,8%, японский Nikkei 225 — на 1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 1,2%.

Стоимость нефти повышается на 1,4% — до 59,84 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро колеблется на уровне 1,1472 доллара против 1,1468 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник скорректировался вниз, отыгрывая ухудшение конъюнктуры мировых фондовых рынков. Опасения по поводу замедления китайской экономики обусловили ослабление спроса на рисковые активы, говорят эксперты.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи снизился на 0,18% — до 2440,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,14%, до 1147,16 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника повысился на 20 копеек – до 67,07 рубля, евро – тоже на 20 копеек, до 76,90 рубля, следует из данных Московской биржи.