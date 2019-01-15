По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в декабре 2018 г. продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта выросли на 5,6% г/г, до 175 240 единиц. В итоге, по последним данным АЕБ, рост в 2018 г. составил 13% г/г (до 1,8 млн единиц). В декабре отмечалось замедление относительно уровней октября–ноября, когда продажи росли на 8–10% г/г. В то же время мы видим вероятность снижения в начале 2019 г., поскольку часть спроса могла реализоваться ранее в свете предстоящего повышения НДС и повышения цен на автомобили с января. И все же мы полагаем, что продажи автомобилей и легкого коммерческого транспорта по итогам 2019 г. вырастут на 6 7%, что сопоставимо с прогнозом роста АЕБ на уровне 3,6% г/г. Мы также отмечаем значительное ускорение в декабре продаж автомобилей УАЗ, выпускаемых Sollers (Держать; прогнозная цена на горизонте 12 месяцев – 500 руб., ожидаемая полная доходность – 19%), однако мы по-прежнему с осторожностью оцениваем инвестиционную привлекательность компании.

АвтоВАЗ сохранил лидирующие позиции с долей рынка 20%, при этом группа АвтоВАЗ–Renault–Nissan (Лада, Renault, Nissan, Infinity и Datsun) контролировала в 2018 г. треть рынка. Доля рынка KIA составила 12,6%, VW Group (VW, Audi и Skoda) – 11,7%.

Sollers в декабре увеличил продажи автомобилей УАЗ на 22%, что, на наш взгляд, объясняется недавним запуском продаж обновленной версии внедорожника УАЗ Патриот, а также сезонно высоким числом контрактов на поставку коммерческих автомобилей в конце года. В результате снижение объемов розничных продаж автомобилей УАЗ по итогам 2018 г. составило всего 1%. Между тем мы по-прежнему осторожно оцениваем инвестиционную привлекательность акций компании, поскольку хотели бы увидеть больше признаков восстановления в ближайшие месяцы.

Объем продаж автомобилей Ford через СП Ford Sollers в декабре вырос на 1% г/г после снижения в течение семи месяцев подряд. Общий объем продаж через СП по итогам 2018 г. повысился на 6% г/г благодаря сильному началу года. Ford недавно объявил о том, что решение относительно убыточного СП в России будет принято до 2к19. Это потенциально может стать сигналом для Sollers, учитывая наличие у него опциона на продажу своей доли в СП компании Ford как минимум за 135 млн долл.

Что касается других российских производителей, ГАЗ в декабре увеличил продажи легкого коммерческого транспорта на 26% г/г, в результате чего объем продаж легкого коммерческого транспорта по итогам 2018 г. вырос на 4% г/г.