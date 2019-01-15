Рынок ОФЗ вчера выдал на удивление крепкий день. Преобладание в начале сессии коррекционных настроений на мировых площадках закономерно утянуло кривую ОФЗ на 3-4 бп вверх по доходности. К вечеру, однако, движение было отыграно, как следствие, суверенный долг начал неделю снижением доходностей, пусть и на символические 1-2 бп.

Дебютный первичный аукцион ОФЗ в 2019 году станет исключительно важным индикатором настроений на рынке. С учетом того, что прошлый аукцион состоялся достаточно давно (26 декабря), а кривая ОФЗ с того момента обвалилась на впечатляющие 18-41 бп, Минфин, безусловно, будет рассчитывать на успех. С другой стороны, ведомство будет держать в голове цель не напугать участников рынка «валом» первичного предложения. Как следствие, выбор, вероятно, падет на новые бумаги объемом 30-40 млрд руб., рассредоточенные между разными участками кривой (5 / 10 лет) и, возможно, между разными типами инструментов (ОФЗ-ПД / ОФЗ-ИН).

Мы также полагаем, что успех аукциона мог бы приоткрыть «окно» и для компании, стремящихся закрыть планы по заимствованиям, не дожидаясь возможной реализации многочисленных рисков для финансовых рынков на горизонте февраля и, в особенности, марта текущего года.