Неделя на российском рынке еврооблигаций началась с очень вялой динамики. Внешний фон при этом был негативным: из-за слабой торговой статистики Китая спрос на рисковые активы вчера падал, что вызвало снижение цен на нефть днем до 59,5 долл./барр. (впрочем, вечером они частично восстанавливались). Доходность UST10 утром опустилась до 2,67% по тем же причинами, однако во второй половине дня вернулась к прежним значениям – 2,70%. Реакция российских евробондов на эти движения была очень слабой – утром котировки незначительно снизились, примерно на 0,1–0,2 п.п., а затем почти не менялись. Аналогичная ситуация складывалась и с бумагами других стран ЕМ – они также завершили день в небольшом минусе. Доходность RUSSIA’47 сейчас остается вблизи отметки 5,5%, а доходность RUSSIA’29 – на уровне 4,7%. Пятилетний CDS-спред России не изменился, составив 143 б.п. Такая сдержанная динамика, по всей видимости, сохранится и сегодня в силу отсутствия важных событий, так как голосование по брекзиту состоится лишь вечером, макроэкономические данные в США начнут выходить в среду, тогда же будет опубликована и Бежевая книга ФРС.

Корпоративные евробонды в среднем показали нейтральную динамику. В корпоративном сегменте в понедельник изменения котировок тоже в целом были небольшими. Так, например, в нефтегазовом секторе многие выпуски незначительно снизились в цене – всего на 0,1 п.п., и только GAZPRU’37 (YTM 5,9%) потерял чуть больше – 0,3 п.п. Также на 0,1 п.п. просели в цене евробонды госбанков, но «вечный» суборд ВТБ подешевел на 0,2 п.п. Исключением стали «вечные» суборды Альфа-Банка – они подорожали на 0,4–0,7 п.п. В металлургическом секторе котировки большинства бумаг не изменились, однако выпуски Полюса и Северстали прибавили по 0,1 п.п. от номинала. Евробонд Петропавловска в отсутствие важных корпоративных новостей продолжил дорожать и вчера прибавил еще 0,5 п.п. от номинала, и доходность POGLN’22 снизилась до 14,8%. Также отметим бумаги ГТЛК, которые росли в цене вторую сессию подряд, и вчера их котировки поднялись еще на 0,3–0,4 п.п. Сегодня внешний фон нейтральный: цены на нефть держатся на уровне 59,7 долл./барр., доходность UST10 подросла на 1 б.п. до 2,71%. Азиатские рынки – в плюсе, фьючерсы на американские индексы тоже дорожают.