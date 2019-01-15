На рублевом рынке неделя началась с негативной динамики – наблюдалась небольшая коррекция на фоне падения нефтяных цен. Котировки марки Brent большую часть дня находились ниже 60 долл./барр., в результате рубль подешевел примерно на 0,6% за основную торговую сессию. К вечеру нефть вновь начала дорожать, ее примеру последовала и российская валюта.

ОФЗ после уверенного роста на прошлой неделе вчера подешевели примерно на 0,1 п.п., что немного. При этом все ценовое движение вниз сопровождалось сравнительно невысоким оборотом, который в понедельник упал почти в полтора раза по сравнению с прошлой неделей и составил около 11 млрд руб. Основная торговая активность вчера распределилась между тремя выпусками: ОФЗ 26219 с погашением в 2026 г., ОФЗ 26207 с погашением в 2027 г. и ОФЗ 26218, погашаемыми в 2031 г.

Сегодня в центре внимания участников рынка рублевого госдолга будут параметры первых в этом году аукционов Минфина. Учитывая хороший спрос и высокую торговую активность на вторичном рынке, мы не исключаем, что финансовое ведомство попробует доразместить ОФЗ как минимум на 30 млрд руб. К тому же у Минфина довольно амбициозные планы на первый квартал, для их выполнения необходимо предлагать не менее 40 млрд руб. еженедельно. Что касается комбинации бумаг, в текущем году мы ждем активного доразмещения ОФЗ 26224 с погашением в 2029 г., которые должны стать новым десятилетним бенчмарком. Объем этого выпуска в обращении составляет всего 119 млрд руб. из 350 млрд руб. номинального объема, вследствие чего выпуск довольно малоликвиден. В паре с ОФЗ 26224 рынку завтра могут быть предложены ОФЗ 26223 с погашением в феврале 2024 г.