Сегодня нас ждет сложный день. Будет слишком много плохо прогнозируемых событий. Пока — по итогам первой половины дня (к 13-00 мск) все выглядит очень даже неплохо. Азиатские рынки вроде бы успокоились после вчерашней турбулентности, вызванной плохой отчетностью из Китая. Все азиатские индексы уверенно росли сегодня и закрылись от 1% (Nikkei 225) до 2% (Hang Seng). Здесь можно сделать вывод, что в Азии участники рынка пока еще верят в то, что Китай и США договорятся между собой. Эта уверенность была вчера поддержана президентом Трампом, который в своем твиттере сказал, что проблем у Америки с Китаем не существует. Конечно, это очередной блеф, но инвесторам приятно.

Европейские рынки тоже чувствуют себя вполне уверенно и прибавляют в цене. Правда, не столько сильно, как в Азии, но все же все с самого открытия находятся в зеленой зоне и пока уходить в красную не собираются. Точно также ведут себя и фьючерсы на основные американские индексы. Здесь рост составляет от 0,3% до 0,4%. Американские инвесторы сейчас все свое внимание переключат на выходящую отчетность. Вчерашняя отчетность от Citigroup обнадежила. Сегодня мы увидим продолжение в виде отчетности от Wells Fargo (WFC) и JPMorgan Chase (JPM). Что касается первого, то он уже как 2 года является слабым звеном в банковской сфере США и пока не выбрался из ямы, в которую сам же и залез 2 года назад со своими липовыми счетами многомиллионными счетами. А вот JPMorgan — крепкий орешек и можно надеяться, что здесь мы увидим хорошую отчетность, и, соответственно, можно ожидать позитивной реакции со стороны участников рынка.

Но все же гораздо интересней посмотреть на реакцию рынка после выхода отчетности от ведущих авиаперевозчиков — Delta Airlines (DAL) и United Continental (UAL). Правда, отчетность этих компаний выйдет уже по окончании торгов. Аналитики долгое время очень позитивно смотрели на бизнес авиаперевозчиков. Но ситуация буквально в последнюю неделю изменилась после выхода пересмотренной в сторону понижения оценки прибыли по итогам 4-го квартала от еще одного авиаперевозчика — American Air Lines (AAL). Нельзя сказать, что инвесторы тут же начали продавать акции DAL и UAL, но и спроса на них перед выходом отчетности мы не видим. Поэтому брать акции этих авиакомпаний в надежде на хороший гэп после выхода отчетности все же не стоит.

Ну, а главное событие сегодняшнего дня, которое может иметь глубоко идущие последствия, это голосование по Брекзиту в британском парламенте. Как ожидается оно состоится где-то в 19-00 по Гринвичу (те есть около 22-00 по мск). Каков будет исход, никому не известно — полный туман и полная непредсказуемость. И поэтому реакция на исход этого голосования может быть достаточно бурной и затронет все мировые рынки. Так что готовимся и будем начеку.

А вот на уровне отдельных компаний сегодня следует обратить на компанию Ford (F), которая в рамках автосалона в Детройте намерена объявить о своих планах по более плотному сотрудничеству с Фольксвагеном. Многие ожидают интересных заявлений, которые в свою очередь могут стать толчком к взрыву позитива и повышенного спроса в акциях Ford.

И все же, если оценивать общую ситуацию, то ее можно признать вполне позитивной. Рынок пока не хочет сильно падать, а если не будем падать, то, значит, будем расти. Главное, чтобы никто не испортил нам настроение.