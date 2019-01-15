Сегодня стало известно о запуске в Беларуси первой на территории СНГ криптобиржи, она лицензирована в Беларуси в рамках ПВТ (Парка высоких технологий) – особой экономической зоны с льготами, элементами британского права и собственным регулированием, белорусского IT-офшора, который действует в рамках декрета президента. На бирже будут торговаться так называемые «токенизированные активы» на сырье, акции, валюты, индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов. Заводить на биржу можно будет как криптовалюту (биткоин и эфириум), так и фиатные деньги в долларах, евро, белорусских или российских рублях.

Я думаю, инновационные «токенизированные активы» по своей сути не что иное, как хорошо известные участникам финансовых рынков CFD с привязкой к базовому активу (контракты на разницу), а кипрская компания Capital.com будет играть хорошо известную по рынку Форекс роль поставщика ликвидности.

Бизнес-план биржи предусматривает получение до конца текущего года комиссионной выручки $70 млн., что при общих инвестициях в $10 млн. выглядит излишне амбициозно. У подобного рода проекта был бы несомненный коммерческий успех, приступи он к работе в 2017 году – на пике криптовалютного «хайпа».

Сейчас интерес к сфере криптовалют значительно упал вслед за шестикратным падением капитализации рынка криптовалют со своих максимумов в декабре 2017 года. Внутренний рынок Белоруссии из-за своих масштабов вряд ли представляет интерес для подобного рода проектов. А серьезный выход на международный рынок может быть затруднен из-за сложностей с перечислением денег извне в компанию и из компании наружу через банки и международные платежные системы. И те и другие рассматривают транзакции с криптобиржами как операции с повышенным риском, и даже лицензирование криптобиржи в рамках белорусского IT-офшора не будет являться индульгенцией, снимающей все сложности с движением денег при вводе и выводе средств.