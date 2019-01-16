Во вторник, 15 января, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 11 коп. (-0,17%), до 66,96 руб., курс евро — на 49 коп. (-0,65%), до 76,40 руб.

Вчерашний день завершился для рубля благополучно. Торги на Московской бирже открылись небольшим ростом по рублевым парам, но к закрытию торгов рубль отыграл все потери и вышел в плюс на фоне дорожающей нефти и обвала евро на рынке Форекс.

Если рассматривать торговлю за последние шесть дней, то в паре доллар/рубль прослеживается боковое движение. К среде его границы сузились с 66,67 — 67,45 руб. до 66,92 — 67,16 руб. Трейдеры ждут какого-то события, которое могло бы стать триггером для выхода цены из сформировавшегося диапазона.

Учитывая, что начинается налоговый период и технические факторы находятся на стороне продавцов, мне ближе прорыв уровня 66,85 руб. и падение курса доллара до 66,50 руб. Для пары евро/рубль ближайшая цель находится на уровне 76,00 руб.

Укрепление рубля по отношению к доллару и евро в ходе вечерних торгов 15 января связано, прежде всего, с возобновившимся ростом цен на нефть и наметившейся стабилизацией ситуации на мировых рынках капитала.

Котировки нефти подскочили примерно на 2% 15 января на фоне сокращения добычи ОПЕК и Россией, а также признаков снижения запасов нефти в США. Цены на черное золото выросли во вторник, восстановившись после сессий снижения, также благодаря информации о шагах Китая по поддержке экономики. То, что КНР предпримет более активные шаги по оживлению экономического роста, повысили ожидания, что сильный спрос со стороны Китая может быть устойчивым. Напомним, что Народный банк Китая усилит меры по поддержке экономики улучшением доступности кредита для небольших компаний, сокращением налогов, увеличением инвестиций в инфраструктуру.

Запасы сырой нефти в США за последнюю неделю сократились на 650 тыс. баррелей, сообщил Американский институт нефти (API) ночью в среду, 16 января. Согласно данным API, за неделю до 11 января запасы сырой нефти сократились на 0,652 млн баррелей; запасы в Кушинге уменьшились на 0,796 млн баррелей, запасы бензина, напротив, выросли на 5,99 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 3,21 млн. баррелей