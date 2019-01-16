Во вторник наблюдалась консолидация вблизи уровня 1150 пунктов по индексу РТС. В то время как обещания регуляторов КНР принять меры по стимулированию экономики вызвали благоприятную реакцию на развивающихся рынках в целом, существенного усиления потока заявок на покупку не последовало – сдерживающими факторами для инвесторов остается политическая неопределенность в США и Великобритании («shutdown» и Brexit соответственно). В российском секторе высоколиквидных бумаг был отмечен спрос на акции Магнита (MGNT, +3.4%), Аэрофлот (AFLT) и Сургутнефтегаз (SNGS) прибавили по 0.7%, Сбербанк (SBER), Московская биржа (MOEX) и АФК Система (AFKS) – по 0.6%. Тем временем акции ММК (MAGN) подешевели на 2.9%, Газпрома (GAZP) – на 1.4%, НЛМК (NLMK) – на 1.1%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 8.7% Белона (BLNG) – на 6.2%, в то время как Томская распределительная компания (TORS) подешевела на 7.6%, Якутскэнерго (YKEN) – на 4.7%.

Фондовые индексы США повысились на 0.6% — 1.7%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наметилась коррекция вниз.

В краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации вблизи уровня 1150 пунктов по индексу РТС. Голосование в британском парламенте по вопросу о Brexit прошло по негативному (хотя во многом и ожидаемому) сценарию – парламентарии вновь отвергли сделку с ЕС, предложенную Т. Мэй, и теперь на голосование вынесен вопрос о доверии премьер-министру (итоги голосования, как ожидаются, станут известны сегодня поздно вечером). Неопределенность в отношении формата выхода Великобритании из состава ЕС и разногласия между президентом и конгрессом в США остаются сдерживающими факторами для инвесторов на рынках акций в целом. На валютном рынке, с позиций технического анализа, остается актуальным консолидационный диапазон 66.5 – 67.0 по паре доллар-рубль.