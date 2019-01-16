Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Возвращение Банка России на рынок для покупки валюты в рамках бюджетного правила не стало большой проблемой для рубля. Однако, если бы не укрепление нефти более чем на 2%, динамика российской валюты оказалась бы более сдержанной. Исходя из текущих реалий, ниже уровня 66.50 закрепиться будет сложно. Гораздо большая волатильность наблюдалась по британскому фунту на фоне голосования в парламенте Великобритании об условиях Brexit. Как и ожидалось, проект выхода из ЕС был отклонен. Брюссель ранее ясно дал понять, что на уступки не пойдет, а документ в нынешнем формате имел мало шансов на успех.

Тем не менее, фунт, потеряв к доллару без малого 250 пунктов, вернул часть потерь после голосования. Причиной оптимизма являются надежды участников рынка на то, что Brexit может не состояться вовсе. Подобный сценарий вполне вероятен. Сегодня в парламенте состоится еще одно голосование – на этот раз по вотуму недоверия Терезе Мэй. Вероятность ее ухода довольно высока, так как предложенный вариант соглашения с ЕС оказался невостребованным. Дальнейших вариантов развития событий немало, но британская общественность осознает экономические последствия события, поэтому может пойти на более мягкий сценарий выхода, либо отказаться от него. Если вчера с малой долей сомнения можно было говорить о локальном снижении фунта, то теперь неопределенности гораздо больше.

Индексы США и Азии в ходе вчерашних торгов укреплялись после очередных стимулирующих мер Китая. ЦБ КНР в продолжение этих действий проводит интервенции, накачивая финансовую систему ликвидностью.

Дополнительной поддержкой для рынков стал ряд заявлений членов FOMC, которые осторожно высказались по дальнейшему повышению ставки. Корпоративные отчеты также общую картину не испортили.

Нефть марки Brent прибавила более 2%. Согласно оценке EIA, добыча США в 2019 году составит 12.1 млн. баррелей в сутки, что совпадает с прежними прогнозами, но значительно превышает уровни 2018 и 2017 гг., при этом послабления для покупателей иранской нефти после мая продлены, вероятно, не будут, что создает возможности для локального, но не продолжительного роста цен.

Минфин РФ сегодня проведет аукционы ОФЗ, на которых будут предложены бумаги на 35 млрд. руб.- ожидаем сдержанный спрос. Акции Rusal и En+ вновь ждет непростой день, так вопрос по снятию санкций ждет дальнейшее обсуждение в Конгрессе США.