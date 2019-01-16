Американские фондовые площадки завершили день с плюсом. Поводом для некоторого оптимизма послужили заявления китайских властей о намерении стимулировать экономику, а также отказ парламента Великобритании поддержать решение о выходе страны из ЕС. Впрочем, последнюю новость позитивной можно назвать лишь условно – дело идет к политическому кризису в Британии.

Сегодня с утра в символическом плюсе американские фьючерсы и нефть. Российский рынок акций откроется нейтрально, может быть с ростом в районе 0,1-0,2%. И опять продолжатся попытки пройти сопротивление 2445 пунктов, которые предыдущие три дня оканчивались неудачными. Не известен итог противостояния и сегодня. Пока внутренних идей на рынке нет и мы следуем за западными индикаторами и нефтью.

В такой ситуации неопределенности лучше не предпринимать никаких шагов: думать о покупках или продажах бумаг следует лишь при закреплении Индекса Мосбиржи выше сопротивления, или при его откате ниже 2420 пунктов.

Вокруг отметки 67 руб за доллар продолжает торговаться российская валюта. Ранее мы сделали предположение, что иностранные инвесторы проявляют интерес к рублю и преимущественного его покупают. Сегодня эта версия может получить подтверждение или опровержение в ходе аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Однако серьезных движений на валютном рынке мы не ожидаем.