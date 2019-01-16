Ростелеком (RTKM RX – ДЕРЖАТЬ) рассматривает возможность покупки оператора центров обработки данных (ЦОД) DataLine, принадлежащего Inline Technologies Group. Стоимость покупки оценивается примерно в 500–600 млн долл. В компании отказались дать комментарии по поводу возможной сделки. Сделка может закрепить лидерство Ростелекома на рынке хранения данных. DataLine является вторым по размеру игроком на российском рынке хранения данных, обладая мощностями в 4 787 серверных стоек. Ростелеком лидирует на рынке (5 868 стоек), который, по данным ТМТ Консалтинга, вырос в 2018 г. на 13% в денежном выражении до 26,4 млрд руб. и на 10% по количеству стоек (38 800).

Таким образом, в случае покупки DataLine доля Ростелекома может увеличиться до 28%. Усиление спроса на услуги ЦОД поддерживается как общим ростом использования облачных сервисов, так и регуляторными требованиями, такими как «закон Яровой», предполагающими необходимость хранения значительных объемов данных. Среди телекоммуникационных компаний значительную активность на этом рынке также проявляет МТС (MBT US – ПОКУПАТЬ), которая недавно приобрела 100% провайдера облачных сервисов «ИТ-Град 1 Клауд» и ООО «Авантаж», владеющее ЦОД в подмосковном Лыткарино. Достаточно крупная и стратегически оправданная инвестиция.

Возможная покупка DataLine может привести к росту чистого долга Ростелекома на 16–20%. При этом сделка укладывается в стратегию Ростелекома, направленную на увеличение доли цифровых услуг, что создает возможности роста выручки даже при сохранении тенденции сокращения доходов в традиционных сегментах. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ для обыкновенных акций Ростелекома.