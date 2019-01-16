Век живи – век учись. Динамика валют G10 в ходе вчерашней сессии в очередной раз демонстрирует трудность формирования корректных ожиданий относительно даже основных мировых валютных пар – даже на короткую перспективу.

В ожидании вечернего голосования в британском парламенте по вопросу Brexit’a большую часть дня позиции теряли и EUR/USD (1.138 на внутридневных минимумах), и GBP/USD (1.267). Европейской валюте также помешали комментарии главы ЕЦБ Марио Драги о необходимости дальнейшего стимулирования экономики. Но после того, как предложенная премьер-министром Т. Мэй сделка потерпела сокрушительное поражение, обе валюты перешли к росту – до 1.140 и 1.285 к текущему моменту, соответственно.

Пока мы не видим реалистичного объяснения, почему провал вчерашнего голосования должен быть позитивной новостью, в частности, для британского фунта. Учитывая нежелание Т.Мэй откладывать выход из ЕС за пределы 29 марта и нежелание ЕС обсуждать альтернативную сделку, для нас вырастает вероятность наиболее болезненного сценария – выхода Великобритании из ЕС без сделки («hard Brexit»). Нам также кажется сомнительным тезис о том, что склонность ЕС к уступкам вырастет вследствие решительности британских парламентариев.

Помимо технического объяснения рывка фунта наверх (закрытие коротких позиций), возможно, участники рынка в очередной раз предпочитают подождать сейчас – чтобы начать панически отыгрывать риски по мере приближения Даты Х.