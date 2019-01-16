Во вторник рост цен на ОФЗ возобновился вслед за повышением котировок нефти и укреплением рубля. Наклон кривой продолжил уменьшаться: доходности снизились на 8–10 б п в дальней части, на 5–9 бп в среднем сегменте и не изменились на ближнем отрезке. В других сегментах рынка существенное движение наблюдалось только в выпуске ОФЗ-52001, реальная доходность которого подросла на 4 бп. Объем сделок на МосБирже заметно вырос – до 18,7 млрд руб. Следует отметить, что ОФЗ опередили в динамике сопоставимые локальные облигации развивающихся стран, в которых длинные бумаги по итогам дня прибавили в доходности 3–10 бп.

Минфин объявил о возвращении на первичный рынок, где сегодня предложит облигации трех выпусков на общую сумму 35,1 млрд руб. В частности, для размещения были выбраны ОФЗ-26223 и ОФЗ-26224 на 15 млрд руб. каждый и индексируемый на инфляцию ОФЗ-52002 на 5,1 млрд руб. На наш взгляд, объем предложения выглядит скромно по сравнению с планами Минфина по заимствованиям. Так, чтобы выполнить план на 1к19, Минфин должен привлекать в среднем 41 млрд руб. в неделю. Вместе с тем, как вчера подтвердил заместитель министра финансов Сергей Сторчак, Минфин считает приемлемым не достичь целевых показателей размещения и в целом намерен придерживаться консервативной тактики заимствований.

Учитывая, что за последние несколько месяцев аппетит к риску сейчас рекордно высокий, на наш взгляд, велика вероятность, что предложенный объем облигаций с фиксированным купоном сегодня будет размешен полностью, причем с минимальным дисконтом или вообще без него. Мы считаем, что и ОФЗ-26223, и ОФЗ-26224 по-прежнему выглядят дешево (примерно на 0,2 пп) по сравнению с другими бумагами с фиксированным купоном, имеющими сопоставимую дюрацию. Шансы на успех аукциона по размещению индексируемого на инфляцию ОФЗ-52002 мы также расцениваем как высокие, учитывая увеличение спроса на линкеры в последнее время и небольшой объем предложения данной бумаги. Исходя из этого, мы ожидаем, что выпуск будет размещен в полном объеме с дисконтом значительно меньше тех 0,5 пп, который сложился на аукционе в декабре прошлого года. Тем временем текущий спред ОФЗ-52002 по отношению к реальной доходности более короткого ОФЗ-52001, составляющий около 30 бп, представляется нами справедливым.