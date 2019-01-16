Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, проиграла битву за Brexit. Состоявшееся накануне голосование по соглашению с Евросоюзом о выходе Лондона за пределы ЕС накануне провалилось: 432 депутата высказались «против» и только 202 — «за». Это фиаско, Мэй.

Что это значит? По крайней мере, то, что 29 марта Brexit, похоже, не состоится. Политиков не устраивает текущий вариант соглашения с ЕС, который согласовывался весь прошлый год, и понятно, что оставшегося времени на новый проект не хватит. Кроме того, этот провал в парламенте — самая масштабная проигранная партией власти битва за историю работы палаты общин. Для самой Мэй это колоссальный удар по политической репутации. Однако того факта, что она сделала для Brexit все и даже больше, умалять никак нельзя.

Сегодня, кстати, в палате общин будет рассмотрен вопрос о недоверии к правительству Великобритании. Это серьезно, но рынки стоят на месте.

А Brexit? Очевидно, что использовать «мягкий» вариант соглашения с ЕС уже нельзя. Есть и «жесткий», который предполагает Brexit без торгового соглашения со странами Евросоюза. Но этот сценарий нанесет сильный удар по экономике Великобритании и ее бизнесу, а эхо последствий будет слышно годами. Надежда на то, что Мэй очень быстро «пробежится» по всем несогласным с измененными условиями соглашения, остается, но сам ЕС может быть против внесения поправок и тогда Brexit будет отложен.

Фунт стерлингов накануне резко падал в паре с долларом США, но рынку, очевидно, не хватает волатильности или решительности. Сейчас пара GBP/USD восстановилась и торгуется по 1,2850 в ожидании новостей. Не исключено, что с появлением новой информации из Туманного Альбиона активность в инструменте увеличится, вероятный коридор торгов на сегодня составляет 1,2746-1,2900.