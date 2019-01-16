В среду 16 января российский рынок акций ожидаемо консолидируется. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи на протяжении сегодняшних торгов балансирует вблизи 2440 п. Долларовый индикатор РТС прибавляет около 0,5%, колеблясь неподалеку от отметки в 1150 п. В лидерах роста – акции Магнита, ФСК, Мечела, Мосбиржи. Акции «Русала» на открытии торгов снизились на 5% на фоне нежелания Конгресса США снять санкции с компаний Олега Дерипаски.

Внешний фон остается смешанным. Американские фондовые бенчмарки подросли на 0,5-1% в среднем. Азиатские индикаторы рынка акций закрылись разнонаправленно. На европейских площадках наблюдается нейтральный настрой. На европейском рынке бушуют страсти из-за Brexit, тогда как план британского премьер-министра Терезы Мэй не нашел одобрения в парламенте. На фоне политического кризиса в Великобритании начали рассматриваться сценарии «жесткого» выхода страны из ЕС, что может негативно сказаться на ЕС. С другой стороны, появляется возможность проведения второго референдума с возможной отменой Brexit.

Курс доллара США торгуется под отметкой 67 руб./$ после того, как накануне был дан формальный старт покупкам валюты для Минфина на открытом рынке. Возобновление интервенций уже учтено в курсе, а поддержку рублю оказывают стабилизировавшиеся в районе $60 за баррель цены на нефть Brent и налоговый период. Однако в силу сохраняющихся санкционных рисков сильное укрепление рубля маловероятно. Курс доллара США, скорее всего, останется в сформировавшемся диапазоне 66,5-67 руб./$ в ближайшие дни. Евро, сильно просевший к доллару США, вероятно, также сохранит колебания в интервале 76-77 руб./EUR.