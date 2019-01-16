К середине торгового дня среды российские фондовые индексы изменялись незначительно ввиду неоднозначного внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 15.20 мск снизился на 0,29% до 2433,24 пункта, а индекс РТС вырос менее чем на 0,1%, до 1148,51 пункта.

Рубль к середине дня немного укрепился против доллара и евро. Доллар стабилизировался чуть ниже 67 руб, а евро стремился к 76 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги “Россетей” (+2,52%) и акции ФСК ЕЭС (+1,28%). В лидерах падения были гдр En+ (-4,65%) и котировки “Русала” (-2,37%).

С технической точки зрения акции “Россетей” продолжают среднесрочный восходящий тренд, берущий начало в ноябре прошлого года. В целом на недельном графике бумаги еще обладают потенциалом роста до входа в зону перекупленности, но в краткосрочной перспективе могут столкнуться с сопротивлением 0,825 руб – при отскоке котировки скорректируются в район 0,800 руб. В случае закрепления выше акции возьмут курс на район 0,850 руб.

Внешние факторы

Внешний фон к середине дня складывается неоднозначный. Нефтяные цены перешли к снижению и теряют порядка 0,5-1% в ожидании публикации данных по запасам от Минэнерго США. В последние недели наметилась тенденция умеренного снижения запасов “черного золота” при существенном росте запасов нефтепродуктов, что оказывает сдержанное давление на котировки.

Торги на биржах Европы проходят в нейтральном ключе. Индекс Euro Stoxx 50 недавно снизился на 0,1%. Британский FTSE 100 теряет порядка 0,6% после отклонения плана Терезы Мэй по Brexit в парламенте. Рынкам еще предстоит в полной мере оценить последствия такого исхода.

Фьючерс на индекс S&P500 недавно прибавил около 0,1%.

Позже в течение дня стоит ожидать розничные продажи США в декабре (16.30 мск), производственные запасы США в ноябре (18.00 мск), отчет Минэнерго США (18.30 мск). Квартальные результаты представят Alcoa, Goldman Sachs.

Техническая картина и прогнозы

Российские фондовые индексы в первой половине сессии изменились незначительно, оставаясь между ближайшими поддержками и сопротивлениями. Рубль при этом чувствовал себя более уверенно в преддверии налогового периода следующей недели. Во второй половине сессии основной риск исходит от внешнего фона – пока что исход голосования по Brexit не вызвал серьезных опасений на рынках, но впоследствии может добавить понижательного давления.