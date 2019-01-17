Сырьевой рынок неспешно продает нефть утром в четверг, но делает это без объемов и энтузиазма. Баррель Brent снижается на 0,5% и стоит $61. Пока, таким образом, коридор колебаний $59,50-62,60 остается в силе.

Данные Минэнерго США показали, что запасы сырой нефти за неделю к 11 января сократились на 2,683 млн баррелей, почти совпав с ожиданиями. Загруженность НПЗ снизилась на 1,5%, что существенней, чем было на прошлой неделе. Добыча нефти выросла и составила 11,9 млн баррелей (+200 тыс.) — это новый рекорд.

Если посмотреть на данные по запасам бензина и дистиллятов, то они вполне себе «медвежьи»: показатели выросли на 7,5 млн баррелей и 2,9 млн баррелей соответственно.

В целом, статистика носит преимущественно «медвежий» характер. Очевидно, что Штаты продолжают вытеснять ОПЕК с пьедестала основного мирового производителя нефти, и делают это очень эффективно.