Торговая динамика была разнонаправленной. Рынок продолжил консолидацию вблизи 2450 п. по индексу Мосбиржи. Корректировались акции En+ (-3,54%) на новости о противодействии процессу снятия санкций. Лидерами роста стали акции Россетей (+4,75%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 67.

Рубль укрепился до максимума за месяц. Драйвером стало успешное размещение ОФЗ, спрос на аукционе превысил предложение в 2,5 раза. Цены ОФЗ растут, но пока не наблюдается ажиотажного спроса со стороны нерезидентов. Доходность 8,2-8,3% устраивает банки, у которых скопилось большое количество рублевой ликвидности. Они не сталкиваются с оттоком депозитов на фоне устойчивого курса и низкой инфляции, но повышают ставки по кредитам. Полагаю, что Минфин продолжит заимствования в диапазоне 8-8,5% в 1-м квартале, чтобы удержать курс USD/RUB от резкого разгона.

АКРА ожидает роста экономики на 1,4%. Это в рамах прогноза Минэкономразвития (1,3-1,8%). Консервативная оценка связана с зависимостью от внешних рынков и опасностью ценовых шоков, а также с ростом инфляции и инфляционных ожиданий, что замедлит рост внутреннего производства и инвестиций. Полагаю, что инвесторы связывают низкие темпы роста экономики с перспективами фондового рынка. Аутсайдерами в 1-м квартале могут стать акции сырьевого сектора, если цена на нефть не поднимется выше $70 за барр.

Ожидаю смешанную динамику. В фокусе нет важных событий. Будет отыгрываться внешний фон, статистика из США, могут появиться новости по Brexit. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2430-2450 п.. Ориентир по паре USD/RUB: 66,50-67,00.