В среду индекс РТС закрылся немного выше уровня 1150 пунктов. В то время как поток отчетности западных эмитентов дал инвесторам основания для некоторого оптимизма, сдерживающим фактором остается неопределенность в отношении перспектив Brexit, а также разногласия между президентом и конгрессом США. В российском секторе высоколиквидных бумаг лучше рынка выглядел Сбербанк (SBER, +1.6%), ранее сообщивший о росте чистой прибыли по РСБУ на 24% по итогам прошедшего года. Акции Аэрофлота (AFLT) и Магнита (MGNT) подорожали на 1.3%,МТС (MTSS) – на 0.9%. Тем временем сырьевой сектор оказался под давлением продаж, что во многом объясняется опасениями, связанными с возможным негативным влиянием укрепления рубля на показатели рентабельности. ММК (MAGN) подешевел на 1.6%, Лукойл (LKOH) – на 1.5%, Газпром нефть (SIBN) – на 1.2%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 8.5%, МРСК Юга (MRKY) – на 7.9%, ДЭК (DVEC) – на 6.1%.

Фондовые индексы США повысились на 0.2% — 0.6%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.

С позиций технического анализа, консолидация вблизи уровня 1150 пунктов по индексу РТС пока остается актуальным сценарием.

Сравнительно сильная отчетность Goldman Sachs (GS) и Bank of America (BAC), опубликованная вчера, оказала поддержку рынку акций США, а итоги голосования в британском парламенте по вопросу о доверии правительству снизили политическую напряженность (но не устранили неопределенность в отношении формата Brexit), однако внешний фон в целом пока не выглядит достаточно благоприятным, чтобы обеспечить устойчивый приток капитала на российский рынок акций.

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося снижения по паре доллар-рубль (по данным технического анализа, выход вниз из консолидационного диапазона 66.5 – 67.0 подразумевает возможность «тестирования» отметки 66.0 в краткосрочной перспективе).