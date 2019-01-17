Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. В центре внимания инвесторов остается Великобритания. После отклонения проекта соглашения о выходе из ЕС в парламент был внесен вопрос о вотуме недоверия кабинету министров Терезы Мэй, однако с небольшим перевесом взяли верх сторонники нынешней власти. Это означает, что переговоры будут продолжаться, но вероятность Brexit без сделки остается высокой. На текущий момент складывается ситуация близкая к тупиковой, при этом все осознают опасность жесткого сценария и должны попытаться его избежать. Фунт реагировал на происходящее слабым ростом, однако предпосылок для его продолжения немного.

Индексы США завершили день в незначительном плюсе исключительно за счет финансового сектора. Способствовали этому положительные годовые отчеты Goldman Sachs (+9.54%) и Bank of America (+7.16%). Спрос на остальные акции был низким. Инвесторы настороженно отнеслись к «Бежевой книге» ФРС, в которой отмечались менее оптимистичные прогнозы американского бизнеса из-за повышения ставок, волатильности фондового рынка, а также политической и экономической неопределенности.

Начало сезона отчетов стоит признать вполне успешным – банковский сектор сумел извлечь выгоду из волатильности 2018 года, однако далее сообщать результаты деятельности начнут сообщать компании, которым она могла навредить. Пересмотр перспектив промышленных и интернет-компаний довольно опасен для локальных тенденций западных площадок.

Нефть продолжает рост после публикации недельных запасов, сократившихся на 2.6 млн. баррелей, и прогнозах Минэнерго по добыче в США, которые не изменились, тогда как многие ожидали очередного повышения, учитывая динамику прошлого года.

Рубль получил поддержку не только от сырьевых цен, но и от развивающихся рынков. На Wall-street в начале года преобладают мнения, что emerging markets могут провести 2019 сильнее, нежели развитые площадки. Пока санкционная риторика стихла, часть инвесторов, вероятно, видит активы РФ привлекательными, но эффект может быть кратковременным. С этим связан и успех аукционов Минфина, на которых вчера были размещены все бумаги. Рынок облигаций чувствует себя довольно уверенно – с начала года наблюдается рост, особенно по бондам с погашением через 3 года и больше.

В лидерах фондовой секции были акции «Россетей». Дивиденды по итогам 2018 года могут превысить выплаты прошлого года, однако покупать по текущим ценам бумаги не рекомендуем – стоит дождаться коррекции.