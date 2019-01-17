Фондовый рынок США вырос на отчётах о прибыли крупных, стабильных банков. В завершении сессии ощущалось давление вакуума на дороге к выходу из временной приостановки деятельности федерального правительства в США ("шатдаун"), которое не сулило никаких бонусов сторонникам активных покупок. Тем не менее азиатские биржи сегодня в плюсе, испытав облегчение от показателей финансового сектора.

Индекс S&P 500 в среду вырос на +0,2% до 2616,10 пункта благодаря повышению финансов на +2,2% и недвижимости на +0,6% после отчётов банков JP Morgan и Goldman Sachs. Сектор сырья и материалов подскочил на +0,4% на подорожании золота до $1292 от отсутствия реакции на обращение парламента США к президенту о том, чтобы отложить ежегодное послание 29 января или перевести его в письменную форму. Dow 30 увеличился на +0,6% до 24207,16, так как в нём меньше представителей потребления и услуг связи, здравоохранения и ТЭК, которые вчера падали.

Бумаги Bank of America подорожали на +7,2% в день. Отчётность банка улучшилась из-за ставок и базы сравнения. Повышение ставок по кредитам опережало их рост по депозитам. База сравнения временно оптимизировалась крупным единовременным списанием налогового актива в 2017-м. Квартальная прибыль банка выросла до $7,28 млрд с $2,37 млрд в том же периоде годом ранее, и выручка увеличилась до $22,74 млрд с $20,44 млрд.

Goldman сообщил о возрастании торговой выручки на +2% при увеличении в сегменте акций на +17%, убравшем эффект от снижения выручки по торговле облигациями на 18%. Продажи в подразделении финансовых консультантов выросли на +56% из-за повышения на комиссионных, которое закрыло пробел от уменьшения активности андеррайтинга. Результат Goldman достиг +$2,32 млрд в квартал против убытка $2,14 млрд в том же периоде годом ранее.

Отчётность JPMorgan Chase & Co. (JPM) показала рост прибыли на две трети до $7,07 млрд в квартал во многом благодаря повышению в потребительском банкинге на +53% в год до $2,63 млрд. Выручка трейдинга снизилась на 6% в год до $3,17 млрд в квартал. Рост балансов кредитных карт и повышение ставок по займам играют в пользу JPM. Что касается трейдинга, то тоже не всё однозначно. В отличие от Citigroup (-14% в год по подразделению трейдинга), самый крупный розничный банк США JPMorgan показал рост выручки от торговли акциями на +15%, но это недостаточно компенсировало снижение по инструментам с фиксированной доходностью на 16%. Процентные свопы и корпоративные займы становятся опасной игрушкой для трейдеров, хотя подразделение CIB, выпускающее различные инструменты, у JPM в плюсе. Снижение бизнеса выпуска ипотеки на 30% до $17,2 млрд и выручки от займов под залог жилья на 8% до $1,32 млрд. Раздумавший идти в президенты глава банка заявил, что длинный шатдаун «не поможет экономике США».

Инвесторы ожидают отчётности Morgan Stanley и Netflix.