Рынок акций РФ откроется нейтрально и будет консолидироваться у текущих уровней, рубль в четверг продолжит укрепляться к основным инвалютам. Налоговый период способен поддержать отечественную валюту.

ИНДЕКСЫ

С позиций технического анализа, консолидация вблизи уровня 1150 пунктов по индексу РТС пока остается актуальным сценарием, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Сравнительно сильная отчетность Goldman Sachs (GS) и Bank of America (BAC), опубликованная вчера, оказала поддержку рынку акций США, а итоги голосования в британском парламенте по вопросу о доверии правительству снизили политическую напряженность…, однако внешний фон в целом пока не выглядит достаточно благоприятным, чтобы обеспечить устойчивый приток капитала на российский рынок акций", — говорит он.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает смешанную динамику на рынке акций. Индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2430-2450 пунктов, полагает он.

ВАЛЮТА

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося снижения по паре доллар-рубль (по данным технического анализа, выход вниз из консолидационного диапазона 66,5-67 рублей подразумевает возможность "тестирования" отметки 66 рублей в краткосрочной перспективе), полагает Старцев.

"Сегодня рубль продолжит получать поддержку от налогового периода, позитива на внешних рынках на фоне закрытия в плюсе американского (позитивная отчетность банковского сектора) и азиатских рынков (вливание ликвидности в экономику). Прогноз по курсу USD/RUB на четверг 65,75-66,85", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США завершили среду в плюсе на фоне финансовой отчетности крупных американских банков.

Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,31-0,36%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на 0,04-0,27%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai растет на 0,11%, гонконгский Hang Seng Index — на 0,04%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,27%, при этом японский Nikkei 225 снизился на 0,2%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 61,12 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,33% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1389 доллара против 1,1392 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду не показал единой динамики по индексам на фоне уверенного роста рубля к доллару. Рублевый индикатор Мосбиржи снизился по итогам торгов на 0,20% — до 2434,60 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,43% до 1152,99 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 59 копеек — до 66,37 рубля, евро — на 79 копеек, до 75,61 рубля, следует из данных Московской биржи.