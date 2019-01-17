По итогам торгов 16 января индекс МосБиржи снизился на 0,2% до 2434,60 п., а РТС поднялся на 0,43% до 1152,99 п. В целом ситуация на российском рынке была спокойной, исключая отдельные истории. В частности, американский Сенат 57 голосами «за» проголосовал за обсуждение резолюции, которая призвана заблокировать снятие санкций с активов О. Дерепаски. На этом фоне GDR En+ подешевели на 3,54%, а «РусАл» на 1,51%. В бумагах Сбербанка, которые подорожали на 1,65%, продолжается реакция на достаточно сильный отчёт и возможное повышение дивидендных выплат. Меж тем в нефтегазовом секторе с оптимизмом не всё так благополучно. «Газпром» (-0,79%) продолжает подвергаться рискам санкций против «Северного потока — 2» со стороны США. Все вместе энергетические компании вряд ли дождутся возвращения котировок нефти к прежним высоким уровням на фоне замедления экономик КНР и Европы. Укрепление рубля также привело к снижению бумаг металлургов: «ГМК «Норникель» подешевел на 1,56%, а «Северсталь» – на 0,18%. Среди лидеров дня оказались «Россети», подорожавшие на 4,75%, и «Распадская», которая повысила капитализацию на 1,9%.

Отечественная валюта существенно укрепила свои позиции на торгах в среду. Основную роль в этом сыграли успешные размещения ОФЗ и слабость европейской валюты на фоне проблем с британским выходом из Евросоюза. Впрочем, ослабление инфляции и экономического роста в еврозоне также способствует распродажам евро. Минфин в среду провёл размещение сразу трёх выпусков ОФЗ. На первом аукционе были реализованы ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением в феврале 2024 года в объёме 15 млрд рублей по номиналу. Спрос превысил 33,44 млрд рублей, а средневзвешенная доходность составила 8,17%. На втором аукционе инвесторам были проданы ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением в мае 2029 года в объёме 15 млрд рублей по номиналу. Спрос превысил 31,71 млрд рублей, а средневзвешенная доходность составила 8,32%. Кроме того, были размещены ОФЗ-Ин выпуска 52002 с погашением в феврале 2028 года в объёме 5,142 млрд рублей. Спрос превысил 18,22 млрд рублей, а средневзвешенная доходность составила 3,3%. Вполне очевидно, что первое размещение в текущем году оказалось гораздо успешней провальных аукционов ноября-декабря 2018 года. Укрепление рубля также может быть связано с инфляционными данными. Согласно информации Росстата, к 14 января годовая инфляция достигла 4,7%. Однако мы помним, что ЦБ РФ прогнозировал разогрев инфляции до 5,0-5,5% в начале года. Аналитики «Открытие Брокер» полагают, что показатель вряд ли превысит 5,3% в январе-феврале. Соответственно, пока мы наблюдаем ускорение роста цен, но оно оказалось не столь значительным из-за снижения потребительской активности. Благодаря этому на рынке повысилась уверенность в том, что ЦБ РФ не потребуется слишком жёсткая политика и он сможет вернуться к процессу снижения ставки уже к 2020 году. К вечеру среды доллар слабел на 0,88% до 66,367, а евро на 1,04% до 75,615.

Внешняя ситуация перед стартом торгов в РФ нейтральная. Азиатские индексы торгуются без существенной волатильности, нефть незначительно дешевеет, сырьевые валюты незначительно слабеют. Вероятно, что старт торгов в России пройдёт при незначительном снижении индекса МосБиржи. Также вероятен небольшой откат по рублю, который накануне весьма сильно укрепился. В бумагах «РусАл» может быть вновь повышенная активность благодаря продлению американским Минфином периода заключения сделок.